Bolsa abre em alta impulsionado por dados econômicos

São Paulo — O Ibovespa mostrava tendência positiva no início da sessão desta segunda-feira, diante de dados econômicos fortes no Brasil e no exterior, em manhã também marcada por fala do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre retomar tarifas sobre exportações de metais do Brasil e da Argentina.

Às 10:13, o Ibovespa subia 0,52 %, a 108.800,37 pontos.