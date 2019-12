Bolsa abre em alta com recuperação de bancos e Petrobras

São Paulo — A bolsa paulista começava a terça-feira no azul, após ajuste negativo no final da véspera, com as ações de bancos e da Petrobras entre os principais suportes do Ibovespa, em meio a um quadro misto nas praças financeiras globais.

Às 10:16, o Ibovespa subia 0,47 %, a 112.427,29 pontos.