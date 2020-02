Bolsa opera em alta com exterior favorável

A bolsa paulista mantinha o viés positivo nesta quarta-feira, mais uma vez endossada pelo clima externo favorável, com as ações da Cielo entre as maiores altas do Ibovespa, enquanto Qualicorp era destaque negativo.

Às 10:05, o Ibovespa subia 0,21 %, a 115.607,87 pontos.

O Ibovespa abriu​​ a 115.371,20​​ pontos, estável, ​após fechar na sessão anterior em alta de 2,49%.

Veja o desempenho de outros índices da B3 nos primeiros negócios desta quarta-feira:

– IBrX 100:0,24%, 48.825,28​ pontos.

– IBrX 50:0,17%, 18.824,74 pontos.

– IBrA:0,26%, 4.591,47 pontos.

– Índice Small Cap (SMLL):0,55%, 2.864,28 pontos.

– Índice MidLarge Cap (MLCX):0,22%, 2.215,04 pontos.

– Índice Dividendos (IDIV):0,53%, 6.841,07 pontos.

– Índice Financeiro (IFNC):0,15%, 13.005,31 pontos.

– Índice de Consumo (ICON):0,40%, 5.400,20 pontos.

– Índice de Energia Elétrica (IEE):0,19%, 78.212,17 pontos.

– Índice de Materiais Básicos (IMAT):0,44​%, 3.662,61 pontos.

– Índice do Setor Industrial (INDX):0,38%, 21.329,72 pontos.

– Índice Imobiliário (IMOB):0,56%, 1.425,37 pontos.

– Índice Utilidade Pública (UTIL):0,30%, 8.895,85 pontos.

– Índice de BDRs Não Patrocinados

-GLOBAL (BDRX):0,03%, 8.392,49 pontos.

– Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE):0,25%, 4.235,83 pontos.

– Índice de Ações com Governança Diferenciada (IGCX) :0,29%, 18.452,22 pontos.