Bolsa opera em alta com exterior favorável e balanços em destaque

São Paulo – A bolsa paulista começava a terça-feira com o Ibovespa no azul, favorecido pelo clima mais positivo nos mercados no exterior, enquanto o noticiário corporativo local destacava o resultado trimestral de Itaú Unibanco e dados de produção da Petrobras e da Vale.

Às 10:06, o Ibovespa subia 0,41 por cento, a 113.026,51 pontos.

O Ibovespa abriu​​ a 112.573,78​​ pontos, estável, ​após fechar na sessão anterior em queda de 1,05%.

Veja o desempenho de outros índices da B3 nos primeiros negócios desta terça-feira:

– IBrX 100:0,44%, 47.719,25​ pontos.

– IBrX 50:0,43%, 18.419,02 pontos.

– IBrA:0,48%, 4.486,93 pontos.

– Índice Small Cap (SMLL):0,75%, 2.777,90 pontos.

– Índice MidLarge Cap (MLCX):0,44%, 2.166,99 pontos.

– Índice Dividendos (IDIV):0,52%, 6.682,88 pontos.

– Índice Financeiro (IFNC):0,56%, 12.783,69 pontos.

– Índice de Consumo (ICON):0,75%, 5.283,71 pontos.

– Índice de Energia Elétrica (IEE):0,40%, 76.716,47 pontos.

– Índice de Materiais Básicos (IMAT):0,16​%, 3.501,79 pontos.

– Índice do Setor Industrial (INDX):0,42%, 20.740,83 pontos.

– Índice Imobiliário (IMOB):0,70%, 1.382,46 pontos.

– Índice Utilidade Pública (UTIL):0,41%, 8.691,92 pontos.

– Índice de BDRs Não Patrocinados

-GLOBAL (BDRX):NOT AVAILABLE%, 8.352,44 pontos.

– Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE):0,54%, 4.135,72 pontos.

– Índice de Ações com Governança Diferenciada (IGCX) :0,51%, 17.995,75 pontos.