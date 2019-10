São Paulo — A bolsa paulista começava a segunda-feira no vermelho, refletindo certa cautela ao noticiário sobre as negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, com as ações da Vale entre as maiores pressões de baixa do Ibovespa, após dados de produção e venda da companhia, além de queda dos preços do minério de ferro na China.

Às 10:15, o Ibovespa caía 0,32 por cento, a 103.501,26 pontos.