Boeing e Embraer: suspensão judicial prejudica fusão? E tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira, 7, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BNDES mantém leilão da Amazonas Energia no dia 10 de dezembro. O comunicado não esclarece quantos grupos manifestaram interesse na Amazonas, mas a expectativa é de que ao menos um entregou documentação.

Boeing e Embraer: suspensão judicial coloca negócio em risco? Juiz federal suspendeu a fusão ao analisar uma ação dos deputados petistas Paulo Pimenta e Carlos Zaratini. Embraer diz que vai recorrer.

O governo Michel Temer deixará como herança ao menos R$ 335,6 bilhões de investimentos já engatilhados. Segundo a Folha de S.Paulo, valores são frutos de privatizações e concessões realizadas nos últimos anos.

Barracos no WhatsApp: o surreal novo desafio político de Bolsonaro. Vazamento da conversa de deputados do PSL sobre articulações na Câmara – à revelia de Rodrigo Maia – pode afetar a costura por apoios.

O roteiro da concessão de aeroportos. Segundo matéria do Valor Econômico, a equipe de Bolsonaro prevê duas novas rodadas para transferir 44 terminais à iniciativa privada.

Após 75 anos, EUA voltam a ser exportador líquido de petróleo. Conforme o Valor Econômico, EUA rompe décadas de dependência contínua do petróleo estrangeiro, Donald Trump classificou de “independência energética”.

CDU escolhe sucessor de Angela Merkel, primeira-ministra alemã, em “referendo” sobre política migratória. Delegados do partido da chanceler definem nova liderança em evento que antecipa disputa de 2021.

Prisão de herdeira ofusca ano de ouro da chinesa Huawei. Gigante passou a Apple na venda de celulares e caminha para faturar 100 bilhões de dólares. Mas Donald Trump não está gostando da ambição.

Política e mundo

Líder do PT entra com representação contra Flávio e Michelle Bolsonaro. Objetivo da representação é apurar se membros da família Bolsonaro receberam repasses de dinheiro ilícito.

Fux veta multa a transportadora que descumprir a tabela de frete. Essa tabela foi uma das reivindicações dos caminhoneiros para acabarem com a greve em maio deste ano.

Vaticano envia missão ao Chile para apurar abusos sexuais contra freiras. Duas freiras foram tiradas de congregação e levadas a institutos para comprovar veracidade das alegações de abusos e maus tratos.

Bolivianos protestam contra candidatura de Evo Morales a quarto mandato. Morales perdeu um referendo em 2016 para sua reeleição, mas em 2017 conseguiu que tribunal autorizasse sua candidatura.

Grupo de Doria escolhe presidente do PSDB-SP e lança sucessor de Alckmin. Anunciado como futuro secretário de Desenvolvimento Regional de SP, Marco Vinholi assumirá a presidência do PSDB-SP em 2019.

Espanhol autor de massacre em Madri em 1977 é preso em SP. Carlos García Juliá foi condenado a 193 anos de prisão por ser um dos autores de um atentado em Madri ocorrido em 1977.

Enquanto você desligou…

Ministros do STF votam a favor da atividade de transporte privado por app. Como um dos processos tem repercussão geral, o que for decidido pela Corte deverá ser seguido por todos os juízes do país.

Trump emprega imigrantes ilegais em clube de golfe, diz jornal. O grupo empresarial de Trump disse ao “Times” que funcionários que utilizaram documentação falsa serão demitidos imediatamente.

Mercado de cartões no país pode atingir R$ 2 tri em 2019, prevê Mastercard. Atividade econômica se recupera e o aumento da concorrência no setor barateia e amplia o número de transações, diz executivo.

ONS prevê bandeira verde na energia por “muito tempo”. Sistema de bandeiras aplica um adicional nas contas de luz de R$ 3 a cada 100 kWh na bandeira amarela e de R$ 5 na vermelha.

Principal operadora britânica cancela uso de equipamentos Huawei. Medida tomada na rede 5G alinha Reino Unido à sugestão de boicote à empresa pelos Estados Unidos.

Agenda

Nesta sexta-feira, o destaque nacional fica para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) anual e no mês de novembro. Na Zona do Euro, serão divulgados dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) mensal e anual da região. Já nos Estados Unidos, será divulgada a taxa de desemprego em novembro, os valores do salário médio por hora trabalhada em novembro, o relatório de emprego não-agrícola e o patamar da confiança do consumidor medido pela Universidade de Michigan. Além disso, ocorrerá no país o discurso de Lael Brainard, membro do Comitê Federal do Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).