Boeing e Embraer juntas e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (06)

As quentes do dia

Boeing e Embraer fecham acordo. Depois de quase sete meses de negociações as empresas fecharam o acordo nesta última quinta-feira.

Mercado vê riscos e ações caem. Confirmação do acordo entre Embraer e Boeing foi mal recebida pelos investidores, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Auditoria do TCU recomenda que OAS devolva R$ 33 bi. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, valor se refere a suposto superfaturamento em serviços da empreiteira nas obras do Rodoanel Norte, em São Paulo.

Começou oficialmente a guerra comercial entre EUA e China. Hoje começa a fazer efeito a tarifa americana de 25% sobre 1.100 produtos, avaliados em 34 bilhões de dólares em importações chinesas.

Rota 2030: Temer tenta resgatar montadoras e a si próprio. Entrou em vigor a medida provisória do regime de benefícios para o setor automobilístico.

Governo cancela R$ 9,6 bi de benefícios irregulares. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, economia com corte de auxílios-doença e aposentadorias por invalidez pode chegar a R$ 15,7 bi; peritos recebem bônus para fazer pente-fino.

Política e mundo

Padilha vai acumular funções e assume interinamente Ministério do Trabalho. Helton Yomura foi afastado por suspeita de envolvimento em um esquema de concessões irregulares de registros sindicais pelo ministério do Trabalho.

Alckmin tenta atrair centro, mas grupo tende a apoiar Ciro, dizem fontes. Apesar das diferenças ideológicas, as fontes contaram que o DEM, disputado pelo tucano e pelo pedetista, está mais inclinado a fechar aliança com Ciro Gomes.

Investimentos estrangeiros no Brasil caem 9,7% em 2017, diz Cepal. Os números foram divulgados hoje (5) pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe.

Eletrobras: projeto sobre distribuidoras terá destaques votados na quarta. Previsão de Rodrigo Maia é de que o projeto seja apreciado pelos senadores a partir do dia seguinte, uma vez que o texto aprovado não traz muitas novidades.

Investimento estrangeiro na América Latina cai pelo 3º ano consecutivo. Em relatório, o Cepal disse que o Investimento Estrangeiro Direto caiu 3,6% no ano passado, a 161,673 bilhões de dólares.

Enquanto você desligou…

Governo concederá crédito tributário de 10,2% dentro do Rota 2030. Montadoras de veículos poderão abater do valor que investirem em pesquisa e desenvolvimento no pagamento de Imposto de Renda e CSLL.

Bradesco prejudicou concorrência em ação contra GuiaBolso, diz Fazenda. Ministério vê indícios de que o banco tentou usar o Judiciário de má fé, numa tentativa de impor custos à fintech.

Gol estima alta de 7,5% a 8% na receita do 2º trimestre. A empresa também previu que vai divulgar margem de lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização do segundo trimestre de 8 a 8,5 por cento.

Kroton une diretorias de ensino presencial e EAD. Empresa anunciou que vice-presidente presencial pediu demissão e Kroton decidiu prosseguir com projeto de integrar as operações.

ZTE nomeia novos executivos para cumprir acordo com EUA. Acordo tem como objetivo acabar com proibição que impede empresas dos EUA de fornecerem peças para a fabricante chinesa.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo -IPCA – anual e mensal no país. Nos Estados Unidos, sai o relatório de Salário Médio por Hora (ano a ano), o relatório de Emprego Privado e a Taxa de Desemprego. Será divulgado ainda o índice mensal de importações e exportações (MoM), e o Balanço Comercial – que mede a diferença de valor entre as mercadorias exportadas e importadas. Na Zona do Euro, as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC.