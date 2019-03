Boeing cai 12% em NY e empresa perde US$ 28 bilhões

São Paulo – As ações da Boeing abriram em queda de 12% na Nyse manhã desta segunda-feira, fazendo com que a companhia perdesse quase US$ 28 bilhões em valor de mercado.

Hoje pela manhã, a China, Indonésia e Etiópia suspenderam os voos do avião 737 MAX 8, da Boeing, após o acidente que matou 157 pessoas no último domingo.

O jato da Ethiopian Airlines com destino a Nairóbi caiu minutos depois da decolagem em Adis Abeba , matando todos a bordo. As vítimas vieram de 33 nações e incluíram 22 funcionários da Organização das Nações Unidas (ONU).

Foi o segundo desastre envolvendo o mesmo modelo de aeronave em seis meses. O Boeing 737 MAX é a versão mais recente do avião comercial mais vendido no mundo.

Depois de realizar seu primeiro voo em janeiro de 2016, a quarta geração de 737 destinada a voos curtos e de médio alcance começou a ser entregue há dois anos.