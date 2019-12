Boas novas na economia; Fernández arregaça as mangas e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (12) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Economia: com juros, PIB e risco Brasil caindo, o Ibovespa chegará aos 115 mil pontos?

Combinação de boas notícias pode manter o bom momento do Ibovespa, que subiu 4% nos últimos 30 dias e acumula alta de 22% em 2019

Presidente há 2 dias, Fernández começa a renegociar dívida com FMI

Argentina tem desde 2018 um acordo de ajuste fiscal com órgão, que concedeu crédito de US$ 57 bi, dos quais já utilizou cerca de 44 bilhões

A petroleira Saudi Aramco vale mesmo US$ 2 trilhões?

Estatal saudita acumula alta desde que lançou ações, há dois dias, apesar da desconfiança de analistas sobre a sustentabilidade de seus resultados

Eleições no Reino Unido testam apoio popular ao Brexit

Se vitória dos conservadores se confirmar, Brexit é dado como certo; se a oposição vingar, um novo referendo poderá ser feito

Entenda como o Piauí se tornou o destino de concessões e PPPs

O estado foi o segundo que mais fez concessões desde 2015. Ante um cenário econômico desfavorável, a sintonia público-privada se mostra uma saída

Caixa inicia pagamento do abono salarial para nascidos em dezembro

Tem direito ao benefício quem trabalhou com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2018, com salário médio de até dois salários mínimos

Política e mundo

Bolsonaro faz exames e diz que há possibilidade de ter câncer de pele

O presidente afirmou que fez a retirada de um sinal da orelha e que os médicos suspeitam que pode ser um câncer

Israel terá terceira eleição em menos de um ano

Terminou o prazo do Parlamento para a escolha de um candidato para formar um governo, e não houve consenso em torno de um nome

Enquanto você desligou…

Banco Central corta Selic em 0,5 p.p. e taxa vai a 4,5% ao ano

Com o anúncio desta quarta, a taxa de juros atingiu uma nova mínima histórica; comunicado não se compromete com cortes adicionais

Câmara aprova texto-base do novo marco do saneamento

Um dos principais pontos da proposta é a liberação de investimento da iniciativa privada no setor

S&P eleva de estável para positiva a perspectiva para o rating do Brasil

Agência de classificação de riscos citou a perspectiva de melhora da posição fiscal do país

Com queda da Selic, BB e Caixa anunciam redução de taxas de juros

Nesta quarta-feira, o Copom cortou a taxa básica de juros da economia para 4,5%, a menor da história

Itaú reduz juros em linhas de crédito para pessoas físicas e empresas

Para pessoas físicas, o produto que vai ficar mais em conta é o empréstimo pessoal; já o foco para companhias será no empréstimo para capital de giro

Senado aprova pacote anticrime, que vai para sanção presidencial

O texto final é resultado de um grupo de trabalho da Câmara dos Deputados que fez várias alterações na proposta do ministro Sergio Moro

Justiça revoga decisão de Bolsonaro e determina volta de radar em rodovia

Juiz atendeu a pedido feito pelo Ministério Público e afirmou que a falta dos radares pode causar danos à sociedade

Acordo permitirá que lojistas da Linx vendam no portal da B2W

A varejista informou que parceiros da Linx poderão vender no marketplace sem a necessidade de se conectarem individualmente à plataforma

Petrobras começa a vender participação de 10% na TAG

A fatia representa a participação remanescente da petroleira na empresa de gasodutos, após ter vendido neste ano 90% da companhia

Vida além do atacarejo: GPA voltará a abrir lojas da marca Pão de Açúcar

“Nos últimos anos, investimos na expansão acelerada do Assaí e tivemos uma posição defensiva no multivarejo, para ajustar o portfólio”, disse o presidente

Agenda

Depois dos Estados Unidos e do Brasil é a vez da Zona do Euro decidir, nesta quinta-feira (12) como fica a taxa básica de juros da economia da região. Também será divulgada a produção industrial do bloco referente ao mês de outubro. O dado é um bom indicador da força do setor manufatureiro, de salário médio, e renda pessoal.

Já nos Estados Unidos, o Department of Labor publica os pedidos iniciais de seguro-desemprego no país, lembrando que este é considerado o primeiro indicador da saúde do mercado de trabalho. Por fim, será divulgado o Índice de Preços ao Produtor (IPP), que é um indicador de inflação e a variação nos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços.

Frase do dia

