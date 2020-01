Credit Suisse e XP devem operar venda de ações que BNDES tem da Petrobras

São Paulo — O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) comunicou à Petrobras que já convidou as instituições financeiras que atuarão como intermediárias em uma possível oferta pública das ações da estatal que estão sob titularidade do banco. A informação foi divulgada hoje (6) pela Petrobras, em comunicado.

O banco de fomento convidou para intermediar a possível operação o Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A., o Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., o Banco Bradesco BBI S.A., o BB-Banco de Investimento S.A., o Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., o Goldman Sachs do Brasil Banco Múltiplo S.A., o Banco Morgan Stanley S.A. e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A..

Na nota, a Petrobras informa que a possível venda se dará com esforços amplos de distribuição no Brasil e no exterior. A data e o ritmo com que as participações acionárias serão vendidas, porém, não podem ser antecipados ao mercado.

Como parte da preparação para a venda, a Petrobras também tornou público que já prestou informações à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão que regula o mercado de ações nos Estados Unidos. A estatal submeteu ao órgão um formulário chamado F-3, que é necessário para que o BNDES possa realizar a oferta no mercado americano. Esse documento agora será analisado pela SEC.