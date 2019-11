BNDES contrata bancos para vender ações da JBS, dizem fontes

São Paulo — O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) contratou as unidades de banco de investimento de Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Bank of America e UBS para vender parcialmente sua participação na JBS em uma oferta de ações, afirmaram duas fontes com conhecimento do assunto.

O BNDES pretende vender 290 milhões de ações, numa oferta de cerca de 7,8 bilhões de reais, segundo uma das fontes. Isso corresponde a cerca de metade da participação de 21,3% do banco na companhia.

A Reuters informou na semana passada que o BNDES pediu aos bancos propostas de venda de uma participação no valor de pelo menos 5 bilhões de reais na processadora de carnes.

A venda faz parte dos planos do BNDES de alienar a maior parte de sua carteira de ações de 110 bilhões de reais, enquanto o governo do presidente Jair Bolsonaro tenta reduzir a presença do Estado brasileiro na economia.

O BNDES e os bancos de investimento não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Reuters. A JBS se recusou a comentar.

O jornal brasileiro O Estado de S. Paulo informou mais cedo os bancos contratados pelo BNDES para esta oferta.