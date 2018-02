Blau Farmacêutica interrompe IPO por 60 dias

São Paulo – A Blau Farmacêutica solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) interrupção por até 60 dias úteis da análise do pedido de registro da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), como antecipou a Coluna do Broadcast na terça-feira, 6.

A oferta, primária e secundária, estaria encontrando pouco apetite. De fato, o motivo alegado no comunicado foi “em decorrência da atual conjuntura de mercado”.

“Os termos e condições da oferta poderão ser revistos e eventuais modificações serão oportunamente comunicadas ao mercado por meio de publicação de Aviso ao Mercado com novo cronograma, novas condições para recebimento de reservas e eventuais novos termos e condições da Oferta”, diz o comunicado com a data desta quarta-feira, 7, disponível no site do banco coordenador, o Itaú BBA, que atua em conjunto com Safra, JPMorgan e Morgan Stanley.

A intenção da companhia era ter as ações negociadas com o código BLAU3 no Novo Mercado da B3, em um IPO que poderia movimentar até R$ 1,105 bilhão.

O valor corresponde à distribuição primária de 50 milhões de papéis e secundária (do acionista vendedor Marcelo Rodolfo Hahn) de 7,5 milhões de ações, além de outros 7,5 milhões de papéis em lote suplementar, se exercido integralmente, e considerando o teto da faixa indicativa de preço, que é de R$ 13 a R$ 17.