Blau Farmacêutica define faixa de preço em IPO entre R$13 e R$17

São Paulo – A Blau Farmacêutica definiu nesta sexta-feira a faixa de preços da sua oferta inicial de ações (IPO) entre 13 reais e 17 reais, com a precificação da oferta prevista para 7 de fevereiro.

A oferta pode movimentar até 977,5 milhões de reais, caso sejam colocadas todas as 50 milhões de ações na oferta primária, cujos recursos vão para o caixa da empresa, e as 7,5 milhões de ações da oferta secundária, que implica na venda de ações dos atuais acionistas.

A negociação das ações no segmento Novo Mercado da B3 deve começar no dia 9 de fevereiro. Em novembro do ano passado, a Blau Farmacêutica registrou o pedido de IPO, dentro de um plano para expandir as operações no Brasil e no exterior, incluindo aquisições.

A oferta é coordenada por Itaú BBA, J. Safra, J.P.Morgan e Morgan Stanley coordenam a oferta, segundo dados do prospecto enviado à Comissão de Valores Mobiliário (CVM).

A Blau Farmacêutica produz medicamentos especializados em oncologia, nefrologia, hematologia, infectologia, dentre outros. A empresa, com sede em Cotia, na região metropolitana de São Paulo, tem seis subsidiárias em países da América Latina, incluindo Brasil, Uruguai, Colômbia, Argentina, Peru e Chile.