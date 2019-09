“Black friday” do governo; quem é o novo PGR e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta sexta-feira (6) bem informado:

Semana do Brasil, a nova Black Friday, tem descontos de 3 mil empresas

Organizada às pressas, nova data de compras tem o desafio de engajar consumidor e se desvincular da imagem do governo Jair Bolsonaro

Augusto Aras, o “outsider” que se alinhou aos sinais do presidente

Apesar da proximidade com políticos ligados ao PT, Aras demonstrou a Bolsonaro, em uma série de encontros, que era conservador e alinhado às suas ideias

Analistas ainda projetam Ibovespa em até 124 mil no fim de 2019. Por quê?

Desde o pico dos 106 mil pontos em julho, bolsa sofre com tensão externa, mas o mercado segue confiante no ciclo de alta

Emprego nos EUA e PIB da Europa ditam ritmo das bolsas

Índices subiram nos últimos dois dias com avanços nas negociações entre China e Estados Unidos

Líderes da América do Sul vão discutir crise da Amazônia

O Brasil enviará o chanceler Ernesto Araújo para o encontro, e presidente Bolsonaro acompanhará as discussões por videoconferência

PIB da zona do euro cresce 0,2% no 2º trimestre, confirma Eurostat

Na comparação anual, PIB do bloco teve expansão de 1,2% entre abril e junho, um pouco maior do que o acréscimo de 1,1% estimado

Fitch reduz rating de Hong Kong para AA, após meses de protestos

Agência de classificação de risco disse que protestos causaram danos à percepção internacional da qualidade e da eficácia do sistema de governança

Bolsonaro: questão ambiental e gênero foram prioridade na escolha da PGR

“Se eu botar um cara para combater à corrupção favorável à ‘ideologia de gênero”, fim da família e essas patifarias, eu não vou fazer isso”, disse

Aras na PGR é maior retrocesso no MPF em 20 anos, dizem procuradores

Associação dos Procuradores reagiu negativamente à decisão de Bolsonaro em escolher Augusto Aras para suceder Raquel Dodge

Deputados dão como certa derrubada de vetos de Bolsonaro na Lei de Abuso

Parlamentares afirmam que número de pontos vetados é muito alto e será difícil manter todos; presidente vetou 19 dos 44 artigos da proposta

Após decisão de Gilmar sobre Mantega, juiz decide soltar Maurício Ferro

Para procuradores, Mantega teria recebido propinas da ordem de R$ 50 milhões; Ferro estava preso desde 21 de agosto

Com passaporte retido, Ronaldinho Gaúcho é o novo embaixador do Turismo

Justiça do Rio Grande do Sul moveu ação contra o ex-jogador em 2015 por danos ambientais e, até hoje, Ronaldinho não pagou multa

Motoristas de ônibus aprovam greve em São Paulo para esta sexta-feira

Segundo motoristas, objetivo da manifestação é protestar contra o que chamam de “desmonte” do setor, com uma suposta redução de frota

O que acontece com quem faltar ao trabalho por causa da greve de ônibus?

Saiba se a ausência por conta da paralisação pode gerar descontos no salário ou até mesmo demissão

H&M suspende compra de couro do Brasil devido a queimadas da Amazônia

Empresa informou que as compras ficarão suspensas até ser possível comprovar que a matéria-prima não contribui para o prejuízo da floresta

Guedes nega que Bolsonaro tenha mudado de ideia sobre teto de gastos

Ministro disse que governo prefere controlar despesas a furar o teto; na quarta (5), porta-voz disse que presidente defendia uma revisão

Relembre o que é (e para que serve) o teto de gastos

Regra que limita o crescimento dos gastos do governo à inflação do ano anterior voltou à tona nesta semana, após vai e vem de Bolsonaro sobre flexibilização

Juros sobem e títulos do Tesouro Direto têm perdas em agosto

Perda é virtual: ela só vale para quem vender os títulos no mercado antes do vencimento

Pirâmides e Forex elevam o número de alertas da CVM ao mercado

Autarquia emitiu 15 proibições de operação (chamadas de “stop orders”) no primeiro semestre, em comparação com as três do mesmo período do ano passado

Falha de segurança no iPhone afeta Telegram e WhatsApp

Google identifica problemas de segurança que comprometem dados criptografados de serviços de mensagens instantâneas

Demorou, mas enfim chegou, e hoje é sexta-feira (6). Mas antes de pensar no merecido descanso do fim de semana, é dia de conhecermos os dados do IPCA, um dos principais índices de inflação do país, referente ao mês de agosto e também o acumulado do ano.

Já a CFTC (Commodity Futures Trading Commission) lança seu relatório semanal, o COT (Commitments of Traders), com as posições liquidas dos especuladores no mercado futuro, incluindo no país.

Nos EUA, o Bureau of Labor Statistics libera a taxa de desemprego do mês de agosto e também uma série de índices e dados que mostram a saúde do mercado de trabalho por lá. Entre eles, o salário médio por hora, o ganho médio por hora trabalhada, a taxa de participação na força de trabalho e o relatório de emprego não-agrícola (payroll). Depois, há discurso de Jerome Powell, presidente do Fed e membro do Fomc (o equivalente americano o Copom brasileiro). E a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em operação nos EUA.

E na Zona do Euro, o Eurostat divulga o PIB do segundo semestre da região e também o acumulado do ano. E não perca o discurso de Luis de Guindos, do BCE, que pode trazer pistas da política monetária da instituição.

