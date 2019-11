Black Friday bate à porta; a novela entre China e EUA e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quinta-feira (28) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Com descontos de 80% e até Huck, uma Black Friday decisiva para varejistas

Magazine Luiza, Via Varejo e até YouTube têm atrações especiais para a segunda data mais importante para o varejo brasileiro

Varejistas do mundo todo aproveitam fama global da Black Friday

O e-commerce impulsionou a Black Friday em outros países, já que mais consumidores não precisa mais sair do escritório (ou de casa) para fazer compras

China responde à lei dos EUA de apoio a Hong Kong e aumenta tensão na Ásia

A China considerou a nova legislação uma grave interferência em questões internas e uma violação das leis internacionais

Por que os leilões do BC não seguraram a alta do dólar?

Em novembro, real só não perdeu das moedas da Venezuela, Chile e Zâmbia em desvalorização para a moeda americana, segundo a Austin Rating

Campos Neto rebate crítica a teto de juros no cheque especial

Para presidente do Banco Central, limite de 8% ao mês para os juros do cheque especial não é tabelamento porque há opção de o banco implantar tarifas extras

Congresso pode permitir que estados “terceirizem” gestão de aposentadorias

Projeto de lei prevê que regimes próprios de Previdência dos servidores poderão contratar seguradoras privadas para fazer os pagamentos e até mesmo perícias

STF deve autorizar partilha de dados da Receita com a Justiça

Cinco ministros já votaram a favor da tese que a Receita não pode ser privada de encaminhar ao MP informações detalhadas em investigações criminais

Eduardo Bolsonaro desdenha de punição imposta pelo PSL: “não me preocupa”

Cúpula do PSL decidiu suspender 14 deputados bolsonaristas que são alvo de processos disciplinares

Lula liga para Evo Morales por “solidariedade e preocupação humanista”

Em segundo ato público após a soltura, Lula disse que Morales “ganhou as eleições e fez o melhor governo desde que a Bolívia foi fundada”

Política e mundo

Em derrota para Moro, partidos não assinam urgência do pacote anticrime

Sem a urgência, o texto não pode ser analisado direto em plenário e teria que passar por comissões, inviabilizando a votação da medida este ano

Por 3×0, TRF-4 mantém e aumenta condenação de Lula no caso do sítio

Lula foi acusado de ter se beneficiado de reformas no sítio que ele frequentava com sua família no município de Atibaia, no interior de São Paulo

Trump aprova legislação que apóia manifestantes de Hong Kong

O Congresso também aprovou um segundo projeto de lei proibindo a exportação para a polícia de Hong Kong de munições de controle de multidões

Enquanto você desligou…

Governo decide que juros do cheque especial não podem passar de 8% ao mês

O novo limite imposto pelo Banco Central passa a valer em 6 de janeiro de 2020; instituição já havia afirmado que faria um redesenho do produto

Arbitragem pede R$ 11 bi da Paper Excellence e ações da J&F na Eldorado

J&F concordou em vender a Eldorado para a Paper Excellence em 2017 em etapas, mas em 2018 desistiu de entregar os 50,6% finais alegando quebra de acordo

GPA faz parceria com Raia Drogasil para programa de fidelidade

Pelo acordo, o varejista de alimentos terá participação de 66,7% na joint venture e a rede de drogarias ficará com os 33,7%

Fuselagem da nova aeronave da Boeing rompeu durante teste

Após crise em torno de acidentes com o 737 MAX, a principal fabricante de aeronaves americana tem dificuldades em colocar sua nova linha de jatos no mercado

Agenda

Nesta quinta-feira (28), no Brasil ocorre a reunião mensal do Conselho Monetário Nacional (CMN), que é o órgão responsável por determinar as diretrizes gerais para o bom funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. Na Zona da Euro, Benoit Coeuré, membro Executivo do Banco Central Europeu (BCE) vai se pronunciar. Seus discursos frequentemente dão indicações da possível direção futura da política monetária.

Já nos Estados Unidos é o famoso feriado do Dia de Ação de Graças, que é uma data muito tradicional entre os norte-americanos e os canadenses. O dia é destinado para as pessoas se reunirem e demonstrarem gratidão pelas coisas boas ocorridas durante o último ano.

Frase do dia

“A vida não se mede pelo número de respiros, mas pelos momentos que nos tiram o fôlego.” — Maya Angelou, escritora norte-americana