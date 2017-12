Bitcoin ultrapassa US$ 14 mil, um dia após superar US$ 12 mil

Nova York – A moeda virtual bitcoin, que vem apresentando valorização surpreendente ao longo de 2017, atingiu nova máxima histórica e ultrapassou a marca de US$ 14 mil na noite de quarta-feira, menos de 24 horas depois de superar a barreira de US$ 12 mil, segundo a CoinDesk, uma das maiores consultorias do setor de criptomoedas. Como encerrou 2016 abaixo de US$ 1 mil, o bitcoin acumula ganhos superiores a 1.400% este ano.

Na madrugada desta quinta-feira, o valor de mercado total do bitcoin somava mais de US$ 247 bilhões, após superar US$ 200 bilhões pela primeira vez ontem, de acordo com a CoinMarketCap.

Para se ter uma ideia do avanço do bitcoin, a moeda tinha ultrapassado US$ 100 bilhões em outubro. O valor de mercado combinado de todas as criptmoedas é de US$ 399,2 bilhões.

Com o valor atual, o bitcoin supera várias empresas tradicionais que integram o índices Dow Jones, como Home Depot, UnitedHealth, Pfizer e Verizon.