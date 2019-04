Bitcoin sobe 20% durante a madrugada após compra misteriosa

Londres – O bitcoin subiu para seu maior valor em quase cinco meses nesta terça-feira, provocando pequenas subidas de outras criptomoedas, depois que um grande pedido de um comprador anônimo desencadeou um frenesi de negociações por computador, disseram analistas.

A criptomoeda original subiu 20 por cento no comércio asiático, quebrando os 5 mil dólares pela primeira vez desde meados de novembro. Depois, havia se estabilizado em cerca de 4.800 dólares, ainda com uma alta 16 por cento em seu maior ganho em um dia desde abril do ano passado.

O bitcoin subiu para perto de 20 mil dólares no final de 2017, o pico de uma bolha impulsionada por investidores de varejo. Mas os preços do ano passado caíram em três quartos, e a comercialização foi dominado por fundos de hedge menores e empresas relacionadas à criptografia.

O ganho desta terça-feira, provavelmente, foi desencadeado por um pedido avaliado em 100 milhões de dólares nas bolsas norte-americanas Coinbase e Kraken e no Bitstamp de Luxemburgo, disse Oliver von Landsberg-Sadie, presidente-executivo da empresa de criptografia BCB Group.

“Houve uma única ordem que foi gerenciada por algoritmos em três locais, de cerca de 20 mil BTC”, disse ele.

Ainda assim, analistas não podiam apontar quaisquer desenvolvimentos específicos que pudessem explicar a grande encomenda do comprador misterioso.