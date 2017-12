Bitcoin sobe 10% após forte perda na semana passada

Cingapura/Tóquio – A moeda digital bitcoin ampliou sua recuperação em um pregão mais fraco em razão de feriado, subindo 10 por cento para ficar mais de um terço acima das mínimas da semana passada abaixo de 12 mil dólares.

O bitcoin, a maior e mais conhecida criptomoeda do mundo, caiu quase 30 por cento momentaneamente na sexta-feira para 11.159,93 dólares e apesar de uma recuperação tardia, teve sua pior semana desde 2013. Nesta terça-feira, a moeda era cotada a 15.285 dólares, em alta de 9,87 por cento, na bolsa Bitstamp em Luxemburgo.

A moeda digital aumentou em torno de vinte vezes desde o início do ano, subindo de menos de 1.000 dólares para 19.666 dólares em 17 de dezembro na Bitstamp e para mais 20.000 dólares em outras bolsas. Mas, desde então, registou fortes quedas.

Apesar de os investidores e analistas bitcoins acreditarem que o declínio em seu valor foi uma correção natural depois de um rali nas cotações, houve novas advertências dos reguladores do mercado e dos bancos centrais.

“Não há preço atual correto que reflitiria a avaliação atual correta”, disse Andrei Popescu, co-fundador da COSS, que se descreve como uma plataforma que abrange todos os recursos de uma economia digital baseada em criptografia.

“Embolsar o lucro é certo, enquanto a compra para uma projeção de longo prazo também é correta. Você não precisa estar certo neste mercado, apenas menos errado do que o resto”, disse Popescu.

Shmuel Hauser, presidente da autoridade de valores mobiliários de Israel, disse na segunda-feira que irá propor uma regulamentação para proibir as empresas com base em bitcoin e outras moedas digitais de negociarem na bolsa de Tel Aviv.

O banco central de Cingapura emitiu na semana passada um alerta contra investimentos em criptomoedas, dizendo que considera a recente alta nos preços da moeda como resultado de especulação e que é elevado risco de uma queda nas cotações.

Os preços de outras moedas digitais, que recuaram com o bitcoin na semana passada, também se recuperaram com o Ethereum, a segunda maior criptomoeda por tamanho de mercado, cotado em cerca de 771 dólares, ante 689 dólares no domingo, mas ainda longe das máximas de cerca de 900 dólares na semana passada.