Bitcoin renova máxima recorde apesar de alertas sobre riscos

Londres – O bitcoin avançou para nova máxima recorde de quase 18 mil dólares na bolsa Bitstamp nesta sexta-feira, apesar de alertas crescentes sobre os riscos de se investir nesse ativo altamente volátil e especulativo.

A valorização recente da moeda digital – mais de 1.700 por cento desde o começo do ano – levou a preocupações sobre o risco de uma bolha que pode estourar de forma espetacular.

O bitcoin avançou quase 80 por cento até o momento em dezembro, a caminho de apresentar o melhor desempenho mensal em termos percentuais desde dezembro de 2013.

A moeda atingiu nesta sexta-feira 17.900 dólares na bolsa Bitstamp baseada em Luxemburgo.

Apesar da alta ante quinta-feira, as negociações foram um pouco mais tranquilas que as oscilações observadas nas últimas semanas, com a volatilidade menor desde o lançamento dos contratos futuros de bitcoin pela Cboe Global Markets no domingo.

Fora do mercado digital, as preocupações continuam crescendo sobre o montante de dinheiro acumulado nesse espaço.

Um estudo realizado por Anglia Ruskin University, Trinity College Dublin e Dublin City University divulgado nesta sexta-feira apontou que o bitcoin poderia representar uma ameaça para a estabilidade financeira dos tradicionais mercados.

Outros, no entanto, dizem que o tamanho total do mercado do bitcoin – ao redor 300 bilhões de dólares – significa que o impacto de qualquer eventual colapso de preços não seria grande o suficiente para ter um efeito decisivo sobre a estabilidade financeira.