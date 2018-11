Bitcoin fecha abaixo dos US$ 5 mil pela 1ª vez desde outubro de 2017

O bitcoin, a primeira e principal moeda virtual descentralizada, caiu nesta segunda-feira (19) abaixo dos 5.000 dólares, algo que não acontecia desde que outubro de 2017.

Por volta das 16H35 GMT (14h35 de Brasília), o bitcoin valia 4.958,36 dólares, cerca de 10% menos que a sua cotação de 5.451,72 dólares, às 22h GMT (20h de Brasília) de sexta-feira.

A mais célebre das criptomoedas já tinha registrado uma severa queda na quarta-feira, quando superou a barreira dos 6.000 dólares, no que já era seu nível mais baixo em mais de um ano.

É difícil determinar o motivo desta queda brusca, mas alguns analistas destacaram recentemente uma diminuição do interesse por este ativo, cujos volumes de negócios em outubro caíram ao seu menor nível em um ano, segundo a revista especializada Diar.

Em comparação com seu valor em meados de dezembro passado, quando alcançou temporariamente os 19.500 dólares, o bitcoin perdeu até 75% de seu valor.

O bitcoin só valia alguns centavos de dólar quando foi lançado, em fevereiro de 2009, por um ou vários especialistas em informática, ocultos sob o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Em 2017, passou de 1.000 dólares em janeiro para quase US$ 20.000 no fim do ano.