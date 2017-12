Bitcoin é cotado a US$ 16,4 mil em estreia no mercado de futuros

Nova York – O bitcoin chegou nesta segunda-feira à cotação de US$ 16.400, segundo a plataforma CoinDesk, coincidindo com sua primeira jornada de negociações completa em um mercado de futuros dos Estados Unidos.

Às 12h (hora local; 15h de Brasília), a criptomoeda tinha preço de US$ 16.453, acima da cotação do fechamento da última sexta-feira.

Hoje é o primeiro dia de operações no mercado de futuros da companhia CBOE, de Chicago, o primeiro que oferece contratos a prazo da moeda virtual.

No mesmo horário tinham sido negociados 3.490 contratos de futuros de bitcoin com vencimento em janeiro, fevereiro e março de 2018, e todos apresentaram altas na plataforma.

Com um volume de 3.378 operações, o contrato de um mês, para 17 de janeiro, chegava a US$ 17.840 por bitcoin.

Nos contratos para fevereiro, o preço chegava a US$ 18.000, com 29 operações, e nos de março, alcançava US$ 18.090, com volume de 83 negociações.