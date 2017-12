Bitcoin despenca para menos de US$13 mil

Londres/Tóquio – A moeda digital bitcoin despencou para abaixo de 13 mil dólares nesta sexta-feira depois de perder cerca de um terço de seu valor em apenas cinco dias e caminhando para fechar a semana com o desempenho mais fraco desde 2013 logo após ter atingido no último domingo um pico de quase 20 mil dólares.

A criptomoeda mais conhecida do mundo, porém, ainda acumula uma valorização de 20 vezes desde o início do ano, saindo de menos de 1.000 dólares para uma cotação de 19.666 dólares na bolsa Bitstamp sediada em Luxemburgo e para mais de 20 mil dólares em outros mercados.

Mas desde o último domingo, o bitcoin tem recuado todos os dias, com as perdas acelerando nesta sexta-feira. A moeda chegou a recuar na Bitstamp para 12.560 dólares mais cedo, o que é equivalente a uma queda de quase 20 por cento no dia. Às 13:44 (horário de Brasília), o bitcoin exibia queda de 14 por cento, cotado a 13.350 dólares, no pior desempenho diário em mais de três meses.

Na semana, o bitcoin acumula queda de cerca de 30 por cento, pior performance desde abril de 2013.

“A alta guiada por comportamento de manada será seguida por uma queda diante da mudança na confiança”, disse Charles Hayter, presidente-executivo do site Cryptocompare, em Londres. “Muitos operadores vinham esperando por esta grande correção”, acrescentou.

“Com o fim do ano em vista, muitos investidores vão realizar lucros e dizer ‘muito obrigado’, fechando suas carteiras no período de festas de fim de ano”, disse Hayter.

O bitcoin teve uma semana difícil. Além de alertas sobre riscos de investimento em ativos voláteis e não regulados, crescem temores sobre bolsas nas quais moedas digitais são vendidas e compradas.

A bolsa sul-coreana de criptomoedas Youbit afirmou na terça-feira que está encerrando operações e pedindo recuperação judicial depois que teve seus sistemas invadidos por hackers pela segunda vez neste ano.

A Coinbase, uma companhia dos Estados Unidos que opera uma das maiores bolsas de moedas digitais e fornece serviços de carteiras para guarda de bitcoins, afirmou na quarta-feira que vai investigar acusações de uso de informação privilegiada, após uma forte alta no preço de uma moeda derivada da bitcoin horas antes de ter anunciado suporte a ela.

Com o recuo de criptomoedas junto com a bitcoin, o valor total estimado do mercado de moedas eletrônicas caiu para menos de 480 bilhões de dólares, segundo o site que acompanha o setor Coinmarketcap. Um dia antes, o valor estava próximo de 650 bilhões de dólares.