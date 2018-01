Bitcoin despenca 10% em cerca de uma hora de negócios

São Paulo — A bitcoin sofre uma forte queda nesta terça-feira. No início da manhã, o preço da criptomoeda chegou a cair 10% em um período de uma hora, passando de 13,2 mil dólares para 11,7 mil dólares.

Por volta das 09h (horário de Brasília), a moeda digital era negociada a 11,9 mil dólares, segundo o CoinDesk. Nas últimas 24 horas, a queda foi de 13,3%.

Antes disso, a bitcoin vinha operando dentro de uma margem mais estreita desde sexta-feira, mantendo-se, de modo geral, não muito longe do patamar de 14 mil dólares até ontem, quando os mercados financeiros dos EUA ficaram fechados devido ao feriado de Martin Luther King.

Recentemente, a Coreia do Sul, que tem participação significativa nos negócios com bitcoin, revelou planos de restringir transações com criptomoedas. Ontem, o governo anunciou que não irá proibir as negociações, mas que irá atuar para reduzir casos de manipulação de mercado.