Bitcoin chega a cair 16% e acumula baixa de 37,5% no ano

A semana foi uma tempestade para as criptomoedas, que atingiram perdas recordes nesta sexta-feira. O bitcoin, a principal criptomoeda, chegou a um recuo de 16% durante a tarde, antes de uma recuperação que a fez cair 5,06% no fechamento desta edição, cotado a 8.594 dólares, segundo índice do site especializado CoinDesk.

A moeda já registra perdas de 37,5% no ano, e, na mínima, chegou a valer 7.695 dólares, o mesmo patamar de novembro do ano passado. Pouco antes do lançamento de contratos futuros do Bitcoin nos Estados Unidos, ele chegou ao máximo de 19.343 dólares, no dia 16 de dezembro — nesta sexta-feira, a criptomoeda valia 44,4% desse montante.

Embora os motivos que levam a quedas bruscas nas criptomoedas não sejam exatamente claros, investidores acreditam que a recente onda regulatória está se intensificando e cercando o bitcoin. Nesta sexta-feira, o Banco da Rússia informou que irá liberar a mineração de moedas no país, mediante aplicação de impostos, controle e transparência. O banco central russo também afirmou que irá solicitar de investidores que realizem a “repatriação” de moedas que estão em outros países e o consequente pagamento de impostos sobre as moedas.

Em uma conferência, o primeiro ministro russo Dmitry Medvedev afirmou a jornalistas que é “impossível introduzir princípios regulatórios de criptomoedas em apenas um país. Nossa abordagem deveria ser regular em toda União Econômica da Eurásia (EAEU)”. Na Índia também houve um pronunciamento oficial, com o ministro de Finanças, Arun Jaitley, afirmando que o governo “não reconhece criptomoedas como pagamentos legais e irá tomar medidas para eliminar o uso desses ativos em atividades financeiras ilegítimas”.

Nas últimas horas o Bitcoin teve uma recuperação também impulsionado por notícias regulatórias. A Comissão Europeia afirmou que busca oportunidades para utilizar a tecnologia de blockchain, que está por trás do funcionamento do bitcoin, funcionando como um livro contábil público. O Banco Nacional de Abu Dhabi estuda utilizar a moeda Ripple para fazer pagamentos externos e o banco Santander está testando utilizar o Ripple para que seus clientes possam fazer transferências internacionais de maneira mais ágil, afirmou Brad Garlinghouse, presidente do Ripple. Além disso, boa parte da recuperação se explica pela simples oportunidade de compra. Neste caso, o bitcoin subiu, simplesmente, porque caiu muito.

Outras moedas com grande valor de mercado também tiveram fortes perdas nesta sexta-feira. O Ethereum caía 11,07%, o Ripple 12,15%, o Cardano 14,06% e o Litecoin 9,08%, segundo cotações do site CoinMarketCap às 19h. Se a queda persistir, o bitcoin caminha para a pior semana desde abril de 2013, com queda semanal perto de 25%.