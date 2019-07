Bitcoin cai mais de 10% após depoimento do Facebook no Senado dos EUA

Londres – O bitcoin caía mais de 10% nesta terça-feira, abaixo de 10 mil dólares pela primeira vez em duas semanas, após parlamentares norte-americanos questionarem os planos de lançar uma criptomoeda do Facebook, à medida que o escrutínio político e regulatório das moedas digitais se intensifica.

A maior criptomoeda caía para 9.610 dólares por volta da 14h50 no horário de Brasília, após David Marcus, principal executivo do Facebook supervisionando o projeto da libra, respondeu a perguntas do Comitê Bancário do Senado. No início do dia, o bitcoin havia perdido cerca de 3%.

Operadores disseram que o gatilho para a queda não estava imediatamente claro. Durante o depoimento, um senador dos Estados Unidos disse que o Facebook está “iludido” em acreditar que as pessoas vão confiar nele como dinheiro, enquanto a gigante da mídia social luta para conseguir que Washington apoie a libra, planejada para ser lançada em 2020.