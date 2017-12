Bitcoin cai antes de lançamento de contratos futuros

Londres/Nova York – A moeda virtual bitcoin perdeu quase um quinto do seu valor em 10 horas nesta sexta-feira, depois de ter subido mais de 40 por cento nas 48 horas anteriores, levantando preocupações de que o mercado esteja se aproximando de um colapso.

Na véspera, a bitcoin saltou de menos de 16 mil dólares para 19,5 mil dólares em menos de uma hora na GDAX, bolsa em Nova York, enquanto eram negociadas por cerca de 15,9 mil dólares na Bitstamp, em Luxemburgo .

Após bater 16.666 dólares na Bitstamp em torno da meia noite (horário de Brasília), caiu para 13.482 dólares por volta das 10h00 desta sexta-feira – queda de mais de 19 por cento.

A bitcoin recuou antes do lançamento da bolsa de Chicago de um contrato de futuros na moeda digital previsto para domingo, seguido pelo lançamento do CME na semana que vem.

Enquanto os investidores se preparavam para o lançamento da CBOE, alguns dos grandes bancos norte-americanos, incluindo o JPMorgan e Citigroup, não negociarão imediatamente a bitcoin com clientes, informou o Financial Times, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

JPMorgan e Citi não responderam aos pedidos de comentários.

O Goldman Sachs disse na quinta-feira que está planejando negociar os futuros de bitcoin para alguns clientes, à medida que os novos contratos são lançados nos próximos dias.