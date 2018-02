Bitcoin cai abaixo de US$ 9 mil pela 1ª vez desde novembro

Nova York – O bitcoin caiu abaixo dos US$ 9 mil nesta quinta-feira pela primeira vez desde novembro de 2017, de acordo com a CoinDesk, principal consultoria de moedas digitais.

Desde que atingiu o pico de US$ 20 mil no fim de dezembro, o bitcoin já caiu 55%. A queda se deve ao aumento das análises regulatórias e ameaças de banimento da parte da Coreia do Sul.

O país representa cerca de 20% da movimentação de criptomoedas.

O bitcoin também foi atingido pela alta de outras moedas virtuais, com sua principal rival, ethereum, chegando a US$ 1 mil.

Fonte: Dow Jones Newswires.