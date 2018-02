Bitcoin avança para mais de US$10 mil

Nova York – O bitcoin subiu para mais de 10.000 dólares nesta quinta-feira pela primeira vez em mais de duas semanas em um movimento que ocorre depois que a moeda digital perdeu 70 por cento do seu valor ante o pico atingido em meados de dezembro.

Na bolsa Bitstamp, com base no Luxemburgo, o bitcoin era cotado a 10.092 dólares às 19:14 (horário de Brasília), alta de 6,2 por cento, depois de atingir 10.234 dólares mais cedo.

Thomas Lee, sócio-gerente da Fundstrat Global Advisors, vê um novo recorde da moeda em julho, com base nas 22 correções da moeda ocorridas desde 2010.

O bitcoin foi golpeado este ano por uma série de manchetes negativas sobre aumento da regulamentação por autoridades globais. A moeda também foi atingida por ataques de hackers contra bolsas que a negociam. O mais recente caso, ocorrido há algumas semanas, envolveu cerca de 533 milhões de dólares em dinheiro digital na bolsa de criptomoedas Coincheck, baseada em Tóquio.

A principal moeda digital também foi afetada pela aversão de risco que permeou os mercados financeiros desde o início do ano, enfraquecendo a visão de que os movimentos de preço do bitcoin geralmente não estão correlacionados a outras classes de ativos.

“A valorização recente do bitcoin coincidiu com a corrida nos mercados de ações globais”, disse Miles Eakers, analista de mercado de Forex FX Broker, acrescentando que um rompimento sustentado do nível de 10.000 dólares poderia abrir caminho para a moeda atingir o patamar de 12.000 dólares.