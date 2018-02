Bitcoin amplia quedas e já vale menos de US$ 7 mil

São Paulo — O tempo continua cinza para a bitcoin. Após ter a pior semana desde 2013, a moeda digital voltou a cair nesta segunda-feira. Por volta das 15h40 (horário de Brasília), registrava baixa de 18%, para 6,7 mil dólares, segundo o site especializado CoinDesk.

A queda acontece em meio a uma nova onda de más notícias envolvendo o mercado de criptomoedas. A mais recente delas vem da China.

Depois de proibir os chamados ICOs (uma espécie de oferta inicial de ações, mas feita com criptomoedas), o país estuda acabar com as últimas transações que ainda são feitas por lá. O plano é bloquear o acesso às plataformas estrangeiras e retirar seus aplicativos das plataformas móveis locais.

Fora isso, os bancos JP Morgan Chase, Bank of America e Citigroup resolveram proibir a compra de moedas digitais com cartão de crédito. A decisão foi acompanhada pela Lloyds Banking Group, da Grã-Bretanha. A justificativa das instituições financeiras é que tal prática aumenta o risco de seus clientes não pagarem as dívidas.

Na sexta-feira, Nouriel Roubini — famoso por prever a crise financeira de 2008 — disse que a bitcoin é a maior bolha da história da humanidade e que essa bolha finalmente está estourando.