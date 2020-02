Bezos vende US$ 1,8 bilhão em ação da Amazon em dois dias após alta

A Amazon.com abriu capital em 1997 e, nos 15 anos seguintes, Jeff Bezos vendeu cerca de 20% da empresa por aproximadamente US$ 2 bilhões. Só na semana passada, o executivo vendeu 0,2% da gigante de comércio eletrônico por US$ 1,8 bilhão.

Bezos se desfez de 905.456 ações da Amazon na sexta e segunda-feira sob um plano de negociação pré-estabelecido, de acordo com registros. Isso eleva suas vendas totais de ações para cerca de US$ 12 bilhões, sendo que dois terços desse total foi vendido nos últimos quatro anos, segundo cálculos da Bloomberg.

O aumento das vendas recentes – incluindo US$ 2 bilhões em 2017 e US$ 2,8 bilhões em 2019 – reflete parcialmente o salto no valuation da Amazon, que ultrapassou US$ 1 trilhão pela primeira vez no fechamento de terça-feira. Isso significa que a atual participação de Bezos, de 11%, vale US$ 116 bilhões.

A proporção e frequência das vendas também refletem as novas necessidades de seu perfil cada vez mais público.

Nos últimos anos, Bezos tem se destacado com um novo estilo e, desde que se divorciou de MacKenzie Bezos em 2019, raramente escapa das manchetes. Isso inclui desfilar pelo tapete vermelho com a namorada Lauren Sanchez, dar uma festa em sua mansão em Washington para a elite política e financeira e até fazer parte de uma polêmica internacional depois da suspeita de que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita estaria envolvido na invasão de seu celular.

É um estilo muito distante do discreto perfil que os Bezos cultivaram por anos. Como o bilionário Bill Gates, de Seattle, ele mostrava pouco interesse em seguir o estilo de vida extravagante de outros titãs da tecnologia, como Larry Ellison, da Oracle, cujas compras incluíram uma ilha no Havaí e um superiate.

Isso não significa que Bezos não tenha gastado rios de dinheiro. Além das propriedades na costa oeste e leste dos EUA, Bezos tem seu próprio refúgio rural: 170 mil hectares no deserto do Texas, onde se entrega à sua paixão pela exploração espacial. Bezos disse anteriormente que está financiando a empresa de foguetes Blue Origin com cerca de US$ 1 bilhão por ano com a venda de ações da Amazon.

“O preço de entrada no espaço é muito alto”, disse Bezos em 2018, quando recebeu o prêmio Buzz Aldrin Space Exploration no jantar anual do Explorers Club. “Estou no processo de converter meus ganhos na loteria da Amazon em um preço de entrada muito mais baixo, para que possamos explorar o Sistema Solar.”

E ainda sobra dinheiro para outras atividades, do Washington Post a um relógio construído na cordilheira Sierra Diablo, no Texas, projetado para funcionar por 10 mil anos. Atualmente, Bezos também procura imóveis em Los Angeles, segundo o New York Post.

Seu patrimônio continua a aumentar. O valor de suas ações da Amazon aumentou em US$ 11 bilhões este ano.