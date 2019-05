Beyond Meat, de hambúrguer vegano, sobe 163% em estreia na Nasdaq

São Paulo – A Beyond Meat, fabricante de hambúrgueres vegano, fez uma estreia surpreendente em Wall Street e mostra o apetite dos investidores por negócios ligados à foodtech, que utilizam da tecnologia para a criação de novos alimentos.

As ações da companhia fecharam em alta de 163% na Nasdaq no primeiro dia de negociação. Com isso, a empresa foi avaliada em 3,8 bilhões de dólares.

Foram ofertadas 9,6 milhões de ações, bem acima da oferta planejada inicialmente que era de 8,8 milhões de ações. Os bancos que coordenaram o IPO foram Goldman Sachs, JPMorgan e Credit Suisse.

O IPO arrecadou 240 milhões de dólares e os recursos serão usados para ampliação da fábrica americana, expansão de pesquisas e desenvolvimento de produtos.

Além disso, o dinheiro dará munição para que a Beyond Meat se fortaleça frente aos concorrentes, como a startup Impossible Foods , do Vale do Silício.

Durante a estreia das ações na bolsa americana, Ethan Brown, fundador e executivo-chefe da Beyond Meat, afirmou que a carne à base de vegetais é de uma “enorme oportunidade para o crescimento econômico nos Estados Unidos e em todo o mundo”.

Entre os investidores famosos da companhia estão o ator Leonardo DiCaprio e o fundador da Microsoft, Bill Gates, entre seus investidores. A Tyson Foods, maior processadora de carne dos Estados Unidos, detinha uma participação de 6,5% na Beyond Meat, mas na semana passada disse que vendeu sua participação, já que procura desenvolver sua própria linha de produtos protéicos alternativos.