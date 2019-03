Bebianno fala sobre laranjas; Bolsonaro encontra Trump e tudo pra ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (19) bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro e Trump: comércio e Venezuela na pauta

Presidentes dos dois países, aliados ideológicos, se encontram na Casa Branca

Por reforma da Previdência, Guedes oferece a parlamentares repasses federais

Segundo a Folha de S.Paulo, aceno é tentativa de fazer lideranças superarem desconfiança em Bolsonaro

Bebianno vai ao Senado falar sobre denúncias de laranjal no PSL

Ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência vai a audiência para esclarecer denúncias de uso de candidaturas para desvio de recursos eleitorais

Há muita fake news no Brasil, diz Bolsonaro a emissora americana

Questionado sobre as investigações do assassinato da Marielle Franco, Bolsonaro afirmou não saber que Ronnie Lessa morava em seu condomínio

Montadoras brasileiras questionam livre comércio com México

A partir de hoje (19), o comércio de carros e peças automotivas entre os países não será mais taxado

Pesquisa mostra aumento de rejeição à gestão Bolsonaro

Levantamento também mostra deterioração nas expectativas em relação ao restante do mandato do presidente

Reestruturação de carreira militar provoca divisão entre cúpula e base

Reportagem do Estadão noticia que, em grupos de WhatsApp, oficiais de patentes inferiores demonstraram insatisfação por avaliar que proposta em estudo pelo governo contempla gratificações apenas para militares em fim de carreira; Bolsonaro e generais agiram para acalmar os ânimos

Brasil aceitará dinheiro chinês, diz Guedes nos EUA

Americanos contam com os brasileiros para tentar diminuir a influência da China na América Latina

Venezuela denuncia “invasão” de sedes diplomáticas nos EUA

Governo afirma que prédios estão sendo “ocupados de maneira forçada” por pessoas que contam com apoio dos americanos

Nextel, Claro e fim da guerra dos preços: setor de telefonia se consolida

A participação de mercado da Nextel não é tão relevante a ponto de movimentar profundamente o mercado, mas garante à Claro uma chance rara de ganhar espaço

Política e mundo

Inquérito aberto por Toffoli para apurar ofensas à Corte gera controvérsia

Jornal O Globo informa que o ministro Marco Aurélio se manifestaria contra a iniciativa caso assunto fosse discutido em plenário

Bolsonaro diz que tratou de Venezuela com a CIA e afirma que no país ‘comem rato, cachorro e gato’

De acordo com O Globo, presidente esteve em reunião na sede da agência de espionagem na manhã desta segunda-feira em encontro que não constava em sua agenda

Atirador da Nova Zelândia enfrentará “toda a força” da lei, diz premiê

Jacinda Ardern prometeu uma reforma na legislação sobre armas no país, onde o atirador comprou o fuzil de assalto de forma legal

Sem as amarras políticas, Codesp quer se modernizar

Em entrevista ao Valor, novo presidente da Companhia das Docas do Estado de São Paulo quer evitar pressão de políticos na autarquia

Desemprego no Reino Unido cai para menor nível desde 1975

Pesquisa também mostrou que, por outro lado, os salários avançaram 3,4% na comparação anual

Com pressão dos EUA contra Huawei, Alemanha faz leilão de 5G

País não impediu companhias que usam tecnologia chinesa de competirem pelas frequências leiloadas

Inundações na Indonésia deixam 89 mortos e 74 desaparecidos

Número de pessoas deslocadas aumentou para mais de 6,8 mil e o de feridos subiu para 159 – 84 graves e 75 leves

Enquanto você desligou…

Lucro consolidado da Qualicorp aumentou 3,5% em 2018

Em um ano, as receitas da empresa caíram 1,4%, a R$ 1,781 bilhão.; as despesas operacionais também tiveram recuo

Dodge pede 18 investigações contra MDB, PT e Pros em esquema da Petrobras

Nome dos parlamentares não foram revelados e pedidos de investigações surgem a partir de duas colaborações premiadas ainda sob sigilo

Assessores de deputados fazem plantão para impedir CPI contra Dersa

Apenas 5 CPIs podem ocorrer simultaneamente e servidores da Alesp se revezaram durante o fim de semana para protocolar diversos pedidos de comissões

Canadá recruta milhares de pessoas e brasileiros não conseguem aproveitar

Em um ano, mais de 160 mil imigrantes qualificados desembargam no Canadá para trabalhar . Deste, apenas 1,2 mil são brasileiros. Por que isso acontece?

Agenda

Divulgação do índice de Evolução de Emprego do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), às 14h.