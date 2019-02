Bebianno, enfim, exonerado; PL anticrime no Congresso e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias para começar esta terça-feira (19) bem informado:

As quentes do dia

Exoneração de Bebianno é publicada no Diário Oficial da União

Após crise envolvendo filho de Bolsonaro, governo anunciou a saída do secretário-geral da Presidência, que será substituído pelo general Floriano Peixoto.

Ministro do Turismo sabia de esquema para PSL lavar dinheiro, diz ex-candidata

Conforme apurado pela Folha de São Paulo, denunciante diz que operação em MG envolvia lavagem de dinheiro por mulheres; Álvaro Antônio nega indícios.

Às vésperas de ir ao Congresso, Previdência ainda tem pontas soltas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, se reunirá duas vezes com o presidente Jair Bolsonaro, nesta terça-feira, para debater a versão final da proposta.

A vida pós-Bebianno: PL anticrime chega ao Congresso

Pacote idealizado pelo superministro da Justiça e Segurança pública altera 14 leis e é oportunidade de o governo mostrar serviço.

Lewandowski abre inquérito contra Collor por uso de verba na Casa da Dinda

Investigação tem como base denúncia de que senador gastou parte de sua cota parlamentar com serviços de conservação e zeladoria.

PF abre Lava Jato 60

Segundo o Estadão, Operação Ad Infinitum cumpre 12 mandados de busca e apreensão e uma ordem de prisão preventiva nas cidades de São Paulo, São José do Rio Preto, Guarujá e Ubatuba.

Justiça permite Anac cancelar matrículas de aeronaves da Avianca

Aérea acumula dívidas de quase R$ 500 milhões e credores pedem retirada de aeronaves; medida estava suspensa desde 5 de fevereiro.

Prefeitura assume falha e IPTU pode superar 50% de reajuste

De acordo com o divulgado pela Folha de São Paulo, aumento foi realizado pela administração Bruno Covas após 3 anos de atraso.

O Walmart e seu superbalanço: mais de US$ 500 bi em vendas

Maior varejista do planeta divulga nesta terça-feira resultados de 2018 em mais uma oportunidade de avaliar a quantas anda a competição com a Amazon.

Governo Trump sofre ação de 16 estados após declarar emergência por muro

Ações alegam que medida do presidente para construir muro sem aprovação do Congresso é anticonstitucional.

Maduro anuncia chegada de 300 toneladas de ajuda humanitária da Rússia

Venezuelano afirma que doações feitas pelos EUA e Colômbia, que estão bloqueadas na fronteira, são alimentos vencidos e contaminados.

Política e mundo

Após exoneração, oposição “convida” Bebianno a dar explicações no Senado

Exonerado nesta segunda (18) do cargo pelo presidente Jair Bolsonaro, ex-secretário não pode mais ser obrigado a falar na Casa Legislativa.

Bolsonaro divulga vídeo elogiando Bebianno logo após demiti-lo

“Avalio que pode ter havido incompreensões e questões mal entendidas de parte a parte, não sendo adequados pré-julgamentos de qualquer natureza”.

Governo confirma exoneração do ministro Gustavo Bebianno

Segundo porta-voz, decisão foi de “foro íntimo” do presidente Jair Bolsonaro; General Floriano Peixoto assume a pasta, que não passará por mudanças.

Hasselmann vê queimadura de 3º grau no governo e teme reação do Congresso

“Não se trata de ser contra ou a favor (de Bebianno), mas da forma como tudo foi conduzido”, explicou a deputada federal.

Manifestantes protestam contra Donald Trump no Dia do Presidente

Protestantes confrontam decreto de emergência nacional do presidente norte-americano para construir o muro na fronteira com o México.

Enquanto você desligou…

OAS libera R$ 82 milhões em mais um passo para sair de RJ

A OAS trabalha com o prazo de 19 de março para encerrar seu processo de recuperação judicial, com a transferência aos credores das ações da Invepar.

Petrobras eleva preço da gasolina ao maior nível em quase 2 meses

A partir desta terça-feira (19), estatal terá diesel com preço médio de R$ 1,59; alta de 2,5%.

Brasil envia pedido à UE de compensações por salvaguardas do aço

Equipe econômica avalia pedir até US$ 230 milhões; bloco europeu regulamentou importações excedendo limites estabelecidos por categoria de produto.

João de Deus e mulher responderão por posse ilegal de arma

Processo é referente a um revólver 38 e 11 munições encontrados na casa do médium em dezembro após acusações de abuso sexual.

Agenda

Nesta terça-feira (19) serão divulgados, na Zona do Euro, a percepção econômica ZEW e discurso de membro do BCE. Nos EUA, está programado discurso de membro do Fomc.