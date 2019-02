BC vende US$ 497 milhões em contratos de swap

Brasília – Depois de um dia sem leilão por causa do feriado da Consciência Negra em alguns municípios brasileiros, o Banco Central vendeu, nesta quinta-feira, 21, todos os 10 mil contratos de swap cambial ofertados, no valor de US$ 497 milhões. A oferta foi dividida entre dois vencimentos.

Para 5 de março de 2014, foram vendidos 4,9 mil papéis no valor de US$ 244,2 milhões, com taxa nominal de 1,2016 % e linear de1,200%. O PU mínimo dos contratos negociados para este vencimento ficou em 99,6578, e a taxa de corte, em 25,71%.

Para os títulos com prazo em 2 de junho de 2014, foram vendidos 5,1 mil swaps cambiais, no valor de US$ 252,8 milhões, com taxa nominal de 1,6482% e linear de 1,631%. O PU mínimo dos contratos negociados para este vencimento ficou em 99,137400, mas não houve taxa de corte.

Os contratos negociados pelo BC hoje terão como data de emissão e liquidação o dia 22/11/2013. Esta operação faz parte do programa de leilões diários no mercado cambial anunciado no dia 22 de agosto e que conta com operações de swap de segunda a quinta-feira, no valor de US$ 500 milhões cada, além de leilão de linha às sextas-feiras, no total de US$ 1 bilhão. Até o fim do ano, o BC espera ofertar cerca de US$ 100 bilhões por meio desses leilões diários.