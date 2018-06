BC vai aumentar em US$ 20 bi o swap e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Novo recuo de Temer aumenta incerteza e coloca inflação em risco. O recuo foi na nova tabela do frete rodoviário, que entrou em vigor ontem mas foi revogada quatro horas depois por pressão de caminhoneiros.

PT lança pré candidatura de Lula em MG. Preso desde o dia 7 de abril, Lula irá aparecer no evento em holograma.

U$ 20 bi para acalmar o mercado. De acordo com jornal Valor Econômico, o presidente do BC anunciou um aumento no volume de operações de swap (equivalente à venda de dólar no mercado futuro) em U$ 20 bilhões.

União proíbe pagar IR com crédito fiscal. Governo endureceu regras de compensação tributária. Nova lei será aplicada a empresas com faturamento superior a R$ 78 milhões e que recolhem seus tributos com lucro real, conforme apurou jornal Valor Econômico.

Política e Mundo

Não há risco de crise cambial no Brasil, diz Temer. Segundo presidente, o país dispõe de uma reserva de US$ 380 bilhões e uma dívida muito inferior a este valor, além de manter sob controle o ajuste fiscal.

Ministro rebate que Brasil esteja na chamada “lista suja” da OIT. A relação inclui 24 casos considerados como mais graves de suspeitas de violações de direitos trabalhistas pela Comissão de Normas da OIT.

PGR pede investigação de senadores e ex-ministros em inquérito da J&F. As suspeitas que levaram à abertura de um novo inquérito foram levantadas nas delações premiadas do executivo Ricardo Saud e do ex-presidente da Transpetro.

MPF denuncia Cabral e mais 61 investigados na Operação Câmbio, Desligo. Acusações de lavagem de dinheiro e corrupção são baseadas nas investigações conduzidas pela operação, um dos desdobramentos da Lava Jato no RJ.

Gilmar mantém prisão de empresário acusado na Operação Câmbio, Desligo. A defesa do empresário Roberto Rzezinski pediu habeas corpus ao STF e alegou que sua prisão, decretada pelo juiz federal Marcelo Bretas, não se justifica.

Fachin manda abrir inquérito para investigar senador Paulo Bauer. Delator incluiu em seu acordo de colaboração premiada repasses de R$ 11,5 milhões para a campanha de Paulo Bauer ao governo de Santa Catarina, em 2014.

Ex-líder do PSC é suspeito de usar verba pública para pagar prostitutas. Vitor Jorge Abdala Nósseis admite em gravação ter usado Fundo Partidário para manter relações sexuais com mulheres.

Temer diz que incerteza eleitoral não traz riscos para a economia. Segundo presidente, os pré-resultados das pesquisas causam “preocupações nas pessoas”, mas avalia que os candidatos terão cautela

Temer diz que Meirelles representa a “continuidade”. Michel Temer disse ainda esperar ser reconhecido futuramente. “Já me disseram que o reconhecimento virá depois, será mais histórico do que momentâneo”.

TSE dá 48 horas para Facebook remover fake news contra Marina Silva. Rede Sustentabilidade e Marina denunciaram cinco postagens do perfil “Partido Anti-PT”, que tentavam associar ex-senadora às investigações da Lava Jato.

Jaques Wagner reafirma candidatura de Lula à Presidência. Ex-presidente, que foi condenado a 12 anos e um mês por lavagem de dinheiro e corrupção, será lançado candidato a presidente em Contagem (MG), na sexta-feira, 8.

Argentina e FMI chegam a acordo de 36 meses no valor de US$ 50 bilhões. De acordo com o Ministério da Fazenda argentino, “o programa é inovador, já que protege especialmente os setores mais vulneráveis”.

BID, BM e CAF confirmam empréstimos de US$ 5,6 bilhões à Argentina. BID colocou à disposição do país US$ 2,5 bilhões. Já o BM concedeu um empréstimo de US$ 1,75 bilhão, e o CAF de US$ 1,4 bilhão.

Trump, Macron e Trudeau trocam farpas sobre comércio antes do G-7. Líderes utilizaram suas contas no Twitter para reclamar de taxações e ressaltar tensões antes do encontro das sete maiores economias do mundo.

Pompeo: Coreia do Norte nos confirmou sua disposição a se desnuclearizar. Secretário de Estado reforçou que a desnuclearização “completa, verificável e irreversível” é o único desfecho que Washington considerará aceitável.

Presidente do Peru empossa quinto ministro das Finanças em um ano. Carlos Oliva, que era ex-vice-ministro das Finanças, substitui no cargo David Tuesta, que renunciou após protestos contra aumento de impostos no país.

Fluxo de venezuelanos na Colômbia afeta paz com Farc, diz EUA. Oficial Kurt Tidd, que lidera ação americana na região, diz que fundos de reintegração de ex-combatentes estão sendo desviados para cuidar de venezuelanos.

Crise política gera perdas de US$ 800 mi à Nicarágua, adverte ONG. Consultores para o Desenvolvimento Empresarial prevê que a produção de grãos básicos e os bens de exportação, como a carne bovina, serão os mais afetados.

Enquanto você desligou…

Ilan: Política monetária não será usada para controlar a taxa de câmbio. Presidente do BC garantiu que autoridade monetária continuará trabalhando para oferecer liquidez aos mercados de câmbio e de juros “enquanto for necessário”

Presidente do BC descarta possibilidade de reunião extraordinária do Copom. Ilan Goldfajn ressaltou que políticas monetária e cambial não têm relação mecânica entre si e rechaçou uso dos juros para controlar taxa de câmbio.

Anatel diz que Oi não descumpriu neutralidade de rede. Prevista no Marco Civil da Internet, a neutralidade de rede assegura que os usuários não podem sofrer qualquer tipo de discriminação no tráfego de conteúdos.

Kroton vê espaço para crescer em ensino superior. Vice-presidente de finanças, Jamil Saud Marques, diz que base de captação de alunos vem crescendo ao longo dos semestres mesmo em cenário adverso.

Agenda

Nesta sexta-feira, será divulgado o IPCA de maio. Já nos Estados Unidos, os destaques são a contagem de sondas Baker Hughes e as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. Na zona do Euro, também saem as posições líquidas de especuladores no relatório da CFTC. E, na China, sai o IPC de maio.