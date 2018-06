BC restringe compra da XP pelo Itaú e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quarta-feira (13) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BC restringe a compra de 49,9% da XP pelo Itaú. A solução prevista pela autoridade monetária é que o Itaú compre valor inferior a essa margem, segundo jornal Valor Econômico

Moro trava investigação da Lava Jato. Segundo o jornal Folha de SP, em decisão sigilosa, Moro afirma que órgãos de controle não podem usar provas sem autorização.

Fed deve aumentar juros mas os olhares estão no horizonte. Espera-se aumento na taxa básica de juros de 1,75% a 2%. A alta é dada como certa, depois que EUA anunciou baixa taxa de desemprego.

Argentina vota descriminalização do aborto. A Câmara dos deputados vota hoje projeto de lei que despenaliza a interrupção voluntária da gravidez e permite o aborto até a 14ª semana de gestação.

Política e mundo

Comissão de Ética da Presidência pede esclarecimentos a Pedro Parente. Comissão pede explicações sobre reportagens divulgadas na imprensa que relatam supostas irregularidades no empréstimo feito pela Petrobras ao Banco JP Morgan.

Rosa Weber será relatora de ação de estados contra União. Estados pedem que a União repasse aos entes 20% das receitas de contribuições que são desvinculadas por meio da Desvinculação das Receitas da União.

Com alta na tarifa, governo tenta solução para retomar obras de Angra 3. Medida deve envolver aumento da tarifa definida para o empreendimento, renovação dos financiamentos contratados com o BNDES.

Ministro ataca MP que tira recursos do esporte para colocar na segurança. Leandro Cruz, que lidera pasta do Esporte, falou que retirada de recursos vai colocar o “esporte para escanteio” e prometeu lutar para modificar MP.

STJ nega pedido de Lula para suspender prisão no caso do triplex. Objetivo da defesa era permitir que petista abandonasse prisão e participasse da campanha eleitoral, pelo menos até Quinta Turma do STJ julgar recurso.

STF marca data para julgar ação penal de Gleisi e Paulo Bernardo. A discussão do caso marcará o segundo julgamento de uma ação penal da Lava Jato na Segunda Turma do Supremo.

Novo pedido de vista interrompe julgamento sobre bloqueio de bens de Aécio. O placar está em dois votos a um a favor do pedido da Procuradoria-geral da República, que busca o bloqueio de bens por dano moral e multa.

5 altas (e cortes) de impostos propostos pela equipe de Ciro. Mauro Benevides Filho, coordenador econômico do programa de Ciro, sugere nova CPMF e volta do imposto sobre dividendos.

O que Ciro quer fazer com a Previdência, segundo seu assessor. Um novo modelo de três pilares foi apresentado nesta terça-feira (12) por Mauro Benevides Filho, coordenador econômico do programa de Ciro.

Banco Central da Argentina mantém taxa básica de juros em 40%. Taxa foi mantida com compromisso com as novas metas de inflação determinadas no acordo de US$ 50 bilhões na semana passada com o FMI.

Maior central sindical da Argentina convoca greve geral para 25 de junho. Greve geral, que não terá mobilização nas ruas, foi anunciada após governo do país divulgar detalhes do acordo negociado com o FMI

Enquanto você desligou…

Principais acionistas da BRF não venderão participação a preços atuais. Previ e Petros anunciaram nesta terça (12) que não vão vender participação na companhia, cujas ações acumulam queda de 43% este ano.

Aneel aprova reajuste de 13,95% nas tarifas da Energisa Nova Friburgo. Novas tarifas vigoram a partir do dia 22 de junho; distribuidora atende a 106,2 mil unidades consumidoras em Nova Friburgo e outros cinco municípios no RJ.

Não há meta para fechamento de agências, diz Itaú. De acordo com presidente do banco, papel das agências no contexto atual estará mais voltado para resolução de problemas dos clientes e conveniência.

EUA: AT&T obtém aprovação para comprar Time Warner por US$85 bi. Fusão das companhias será a quarta maior já realizada pela indústria global de telecomunicações, mídia e entretenimento.

Agenda

Nesta quarta-feira, saem as vendas no varejo de abril, o fluxo cambial estrangeiro e o IBC-Br. Nos Estados Unidos, os destaques são a taxa-alvo de fundos Fed, as projeções econômicas do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) e o Índice de Preços ao Produtor de maio. Já na China, serão divulgados os dados de investimento em ativos fixos em maio e a produção industrial do mês de maio. Na zona do euro, sai a produção industrial de abril.