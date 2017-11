BC renova quase US$ 10 bi de vendas de dólares no mercado futuro

Com o dólar em alta pelo segundo dia seguido, o Banco Central (BC) anunciou a renovação de US$ 9,6 bilhões em contratos de swap cambial, operações que equivalem à venda de dólares no mercado futuro. Em comunicado enviado no início da noite, a autoridade monetária anunciou que rolará os contratos que venceriam em 2 de janeiro.

Essa foi a primeira vez desde setembro que o BC rolou os contratos de swap cambial.

Os US$ 9,6 bilhões equivalem a 40% dos US$ 23,8 bilhões do estoque de contratos de swap. Nesta quinta-feira (30), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,272, com alta de 0,16%.

Por meio do swap cambial, o BC vende contratos em reais atrelados à variação do dólar e dos juros. Se o dólar subir mais que os juros no mercado futuro, o Banco Central tem prejuízo, e os compradores lucram. A operação ajuda a segurar a alta do dólar à medida que os investidores deixam de comprar dólares diretamente no mercado financeiro para adquirirem contratos de swap.

No leilão de rolagem de amanhã (1º), o BC ofertará 14 mil contratos de swap cambial com vencimento em março, maio ou outubro de 2018. Isso equivale a US$ 700 milhões diários dos US$ 9,6 bilhões previstos para serem renovados.