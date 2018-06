BC não irá aumentar Selic e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

BC vai manter juro. Apesar da alta subida do dólar, Banco Central não pretende aumentar a Selic, que hoje está em 6,5% ao ano, segundo o jornal Valor Econômico.

Câmara aprova multa de 50% em distrato imobiliário. Clientes que desistirem de imóvel comprado na planta terão que arcar 50% do que já foi pago a incorporadora, segundo jornal Estado de São Paulo. Texto ainda precisa ser aprovado no Senado.

OIT decide hoje se reforma trabalhista violou direitos. Na semana passada, Brasil foi inserido na lista dos casos suspeitos de violação de direitos trabalhistas.

A nova tabela dos fretes e uma pergunta: quem será o próximo? Na semana que vem a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai publicar um chamamento para construir uma tabela “ouvindo todos os setores”, diz ministro.

Em meio ao caos dos combustíveis, governo realiza leilão do pré sal. 4ª rodada do leilão do pré-sal será realizada nesta quinta-feira, e que pode arrecadar 3,2 bilhões de reais à União.

União perdeu R$ 41 bi com Petrobras após greve e saída de Parente. O país é dono de 3,7 bilhões de ações ordinárias da petroleira; entre os investidores privados, quem sofreu mais foi a gestora BlackRock.

Google investe R$ 700 milhões. Nos últimos 15 meses a Companhia investiu em mais projetos simultâneos e fez o maior aporte no país, de acordo com o jornal Valor Econômico.

Política e Mundo

Texto base da duplicata eletrônica passa pela Câmara e vai ao Senado. A duplicata eletrônica é uma espécie de título usado pelas empresas para obtenção de crédito junto aos bancos, em especial de capital de giro.

Caminhoneiros reagem a mudanças na tabela de frete e ameaçam nova greve. “Se essa tabela cair, vai ter uma greve pior que a última”, diz Ivar Luiz Schmidt, representante do Comando Nacional do Transporte.

Fazenda: importadores de diesel têm direito a subsídios para reduzir preço. Brasil China Importadora e Distribuidora entrou com mandado solicitando que seja concedida liminar para garantir subsídio de R$ 0,30 por litro de diesel.

Marco Aurélio manda ao STJ ação de importadora por subsídio de diesel. O objetivo, de acordo com a empresa, é igualar as condições de concorrência das importadoras com a Petrobras.

No Rio, sindicato diz que desconto integral no diesel só com novo ICMS. De acordo com presidente do Sindicomb, Maria Aparecida Siuffo Schneider, desde a terça-feira, 5, Procon está fiscalizando postos, mas sem aplicar punições.

SBPC critica corte de verbas em pesquisa para reduzir preço do diesel. Presidente da Sociedade disse que a nova medida, que implica perdas de quase R$ 800 milhões a instituições subordinadas ao MCTIC, não deve ser minimizada.

PF pede ao Supremo quebra do sigilo telefônico de Temer, Moreira e Padilha. Pedido foi no âmbito do inquérito para apurar as revelações de delatores da Odebrecht sobre o repasse de R$ 10 milhões para o grupo político do presidente.

Meirelles diz que investigações contra Temer não afetam sua campanha. O ex-titular da Fazenda mostrou não acreditar na possibilidade de uma única chapa do bloco de centro para disputar as eleições de outubro.

Maioria do STF suspende voto impresso nas eleições de outubro. Apesar de ser chamado de voto impresso, o mecanismo serve somente para auditoria das urnas eletrônicas, e o eleitor não ficará com o comprovante da votação.

Ciro sobre Bolsonaro: “Democratas têm obrigação de extirpar este câncer”. Pré-candidato do PDT criticou duramente adversário, que fez nesta quarta (6) proposta de não aumentar impostos ou taxar grandes fortunas e heranças.

PF indicia 6 professores e mais 22 por desvio de recursos na UFRGS. Foram indiciados 28 investigados por estelionato, associação criminosa, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistemas de informação.

Suprimento de energia no Brasil em 2018 está garantido, diz ministério. Após reunião com o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, Minas e Energia disse que há risco mínimo de desabastecimento no Sistema Interligado Nacional.

EUA deixam em dúvida se respeitarão decisões da OMC sobre o aço. Conselheiro econômico de Donald Trump declarou nesta quarta (6) que organizações multilaterais internacionais não vão ditar a política americana.

Macron e Trudeau afirmam apoio a “multilateralismo forte” antes do G7. O primeiro-ministro do Canadá e o presidente da França destacaram sua vontade de enfrentar os desafios mundiais dois dias antes da cúpula do G7.

China propõe comprar US$ 70 bilhões adicionais de bens americanos. Proposta foi feita durante 3ª rodada de negociações no último fim de semana em Pequim entre funcionários chineses de alto escalão e uma delegação americana.

Ex-controlador-geral do Equador é condenado em caso Odebrecht. Suprema corte equatoriana condenou Carlos Pólit a seis anos de prisão por envolvimento em caso de propinas pagas pela construtora brasileira.

Explosão mata 18 pessoas e fere mais de 90 no Iraque. Incidente ocorrido nesta quarta (6) ocorreu em bairro controlado por clérigo Moqtada al-Sadr, líder da coalizão vencedora das eleições iraquianas.

Enquanto você desligou…

Monteiro defende política de preços da Petrobras em carta a empregados. Novo presidente da Petrobras diz saber da responsabilidade e da necessidade de buscar uma solução para a crise dos combustíveis.

Eletropaulo presta serviço abaixo de limite de qualidade a 78% de clientes. Em 2017, das 7 mi de unidades consumidoras atendidas pela distribuidora, 5,44 mi extrapolaram o indicador limite de duração das interrupções no fornecimento.

Itaú Unibanco considera baixo o risco de perder processo de até R$ 7,6 bi. Banco foi condenado em 1ª instância em processo judicial movido por uma empresa que o acusa de ter cobrado taxas indevidas.

Correios vão fazer mutirão para normalizar distribuição de encomendas. Serviços foram temporariamente suspensos durante a paralisação dos caminhoneiros e houve acúmulo na entrega com encomendas e correspondências.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado o IGP-DI do mês de maio. Na zona do Euro, o destaque é o resultado do Produto Interno Bruto do primeiro trimestre. Já nos Estados Unidos, saem os dados de pedidos iniciais por seguro-desemprego. E, na China, saem os dados das reservas cambiais.