BC está atuando para reduzir volatilidade no câmbio, diz Guardia

Brasília – O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, afirmou nesta sexta-feira que o Banco Central está anunciando medidas para reduzir a volatilidade no mercado de câmbio, mas pontuou que, do lado do Tesouro Nacional, “não tem nenhuma mudança”.

O ministro se referia à decisão do BC de triplicar a oferta de contratos de swap cambial, equivalentes à venda de dólares no mercado futuro, anunciada nesta sexta-feira.

“No mercado de dívida vamos continuar normalmente com os leilões do Tesouro como a gente vem trabalhando normalmente”, disse Guardia à Reuters, por telefone.

A respeito do movimento visto nos mercados nesta sexta-feira, ele avaliou que no mercado de câmbio há reflexo de efeito global de valorização da moeda norte-americana. Em relação a bolsa de valores e juros, ele avaliou que houve um movimento de realização.