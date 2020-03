BC anuncia leilão de dólar à vista amanhã entre 9h10 e 9h15

Da Redação, com Estadão Conteúdo

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 9, a realização de leilão de dólares à vista amanhã, 10, referenciado à Ptax. A operação será realizada entre 9h10 e 9h15, com a oferta de até US$ 2 bilhões.

Nesta segunda-feira, o BC vendeu US$ 3 bilhões em leilão à vista referenciado à Ptax, pela manhã. À tarde, a autoridade monetária realizou outro leilão à vista, com a venda de US$ 465 milhões.

O dólar comercial, usado em transações entre empresas e bancos, fechou em alta de 1,97% nesta segunda, vendido por R$ 4,72. Na cotação máxima durante o dia, a moeda americana chegou a R$ 4,795 reais, um novo recorde.

Já o dólar turismo fechou em R$ 4,92, com elevação de 2,28%. No acumulado do ano, a moeda americana acumula valorização de mais de 18% frente ao real.

O dólar segue em forte valorização mesmo diante das intervenções do Banco Central para tentar conter a cotação.