BB Seguridade quer reduzir capital e pretende restituir acionistas

A BB Seguridade informou que seu conselho de administração aprovou uma proposta para redução de 2,7 bilhões de reais do capital social da empresa de seguros e previdência do Banco do Brasil, com parte do valor sendo restituído a acionistas.

Segundo a companhia, os acionistas receberão 1,35 real por ação da BB Seguridade se o plano de redução de capital, sem cancelamento de ações, for aprovado, “a título de restituição de parte do valor de suas ações”.

“O movimento proposto é resultado do comprometimento da companhia com a gestão eficiente do seu capital”, afirmou a BB Seguridade em comunicado ao mercado.

Em comunicado separado, o Banco do Brasil, que é dono de dois terços do capital da BB Seguridade, afirmou que a operação deve lhe render uma restituição de cerca de 1,8 bilhão de reais.

“O montante não impactará o resultado do BB. Entretanto, elevará em aproximadamente 26 pontos base o índice de capital principal”, afirmou o BB.