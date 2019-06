BB pagará R$ 476,6 milhões a acionistas em juros sobre capital próprio

O Banco do Brasil anunciou que vai pagar uma remuneração de R$ 476,6 milhões aos acionistas na forma de juros sobre capital próprio (JCP), referentes ao segundo trimestre.

O valor corresponde a R$ 0,17 por ação. Segundo o banco, os acionistas receberão o pagamento no dia 28 de junho, e terão como base a posição de suas ações no dia 11 de junho.

O BB teve lucro acima do esperado no primeiro trimestre do ano, de R$ 4,2 bilhões. O novo governo apontou que não há interesse em privatizar o banco, mas pretende alienar ativos em sua estrutura para torná-lo mais competitivo no setor, segundo analistas da Mirae Asset.

Distribuição do lucro

O JCP é a distribuição dos lucros de uma empresa de capital aberto (com ações listadas na bolsa) aos seus acionistas, conforme a Lei das Sociedades Anônimas. Companhias listadas na B3 devem pagar pelo menos 25% de seu lucro líquido em remuneração aos detentores de suas ações.

O pagamento funciona como os dividendos, mas no caso do JCP, existe a cobrança de 15% de Imposto de Renda sobre o valor distribuído, retido na fonte (recolhido à Receita antes do pagamento aos acionistas).