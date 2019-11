Batalha pelo Rio em 2020; estrangeiros resistem à B3 e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (18) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Protestos sociais e recordes na bolsa: a tendência continuará?

Na China, no Irã, no Chile e na Bolívia, o momento é de convulsão social. Mas os índices americanos bateram recorde na sexta-feira

Na Black Friday, varejo estima faturamento de R$ 3 bilhões

Se confirmado, o resultado representará um avanço de 18% em relação ao ano passado, afirma a Alshop

Reformas empolgam investidor local, mas estrangeiro resiste a voltar à B3

Expectativa era de volta de investidores externos em 2019, mas até agora saldo é negativo em R$ 5,9 bilhões

Extinção de municípios pode afetar 24 partidos e tem rejeição no Congresso

Segundo reportagem do site O Globo, MDB, PSDB e PSD seriam os mais afetados

Reforma tributária do governo prevê imposto federal sobre consumo

Proposta inclui substituição do PIS e da Confins pelo novo tributo e mudanças no IR e IPI, segundo reportagem do Estadão

Política e mundo

Sob pedidos de renúncia, Áñez tenta pôr fim a protestos na Bolívia

Em um mês, protestos deixaram 23 vítimas, enquanto grupos de camponeses leais a Morales deram à presidente interina 48 horas para renunciar

Universidades de Hong Kong se transformam em campo de batalha

Nos campi das faculdades do país, estudantes lançam bombas de gasolina e fazem barricadas e polícia responde com gás lacrimogêneo e balas de borracha

Lula, Bolsonaro e Maia: as eleições nacionais à prefeitura do Rio em 2020

Jair Bolsonaro, Lula e Rodrigo Maia, além do governador, Wilson Witzel, devem apoiar candidatos à prefeitura da cidade no ano que vem

Trump à prova: derrotas estaduais e avanço do impeachment

O presidente norte-americano é acusado de ter pressionado a Ucrânia a investigar seu oponente político, Joe Biden

Brics mostram preocupação com a paz mundial, mas ignoram América Latina

A Declaração de Brasília, mensagem formal negociada entre os cinco líderes do bloco, não citou a crise nos países latinos

Enquanto você desligou…

Bolsonaro diz que Copom pode reduzir taxa Selic a 4,5% no ano

Em transmissão via rede social ao lado do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, Bolsonaro também diz ficar “curioso” sobre o destino da taxa básica de juros

Contra abandono, Via Varejo conserta ar-condicionado em 600 lojas

Foram compradas 20 mil cadeiras novas: “nossos funcionários não tinham sequer cadeira para sentar e negociar com nossos clientes”, afirmou o presidente

Lucro líquido da Sabesp cresce 113% no 3º trimestre

Em valores, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo registrou um lucro líquido de R$ 1,209 bilhão de julho a setembro

Cemig tem prejuízo no 3º tri, impactada por bloqueio no orçamento

No mesmo período de 2018, a estatal registrou lucro de R$ 244 mi; o contingenciamento bilionário foi feito para pagar contribuições tributárias

Petrobras inicia produção de óleo e gás natural na Bacia de Santos

A P-68, quarta unidade da estatal a entrar em operação em 2019, possui capacidade para processar até 150 mil barris de óleo por dia

Braskem vai encerrar extração de sal em Maceió

A companhia informou que propôs à ANM a criação de uma área de resguardo, o que vai gerar a realocação de pessoas e a desocupação de imóveis

Acionistas da Eletrobras aprovam aumento de capital de até R$ 10 bi

A empresa informou ao mercado que a operação deve ocorrer com a emissão de novas ações

Carrefour Brasil vai investir cerca de R$ 2 bilhões por ano até 2024

O objetivo, segundo a empresa, é acelerar a transformação digital e expandir as lojas físicas, principalmente nos formatos de atacarejo e conveniência

Agenda

Nesta segunda-feira (18) pós-feriado prolongado, o Copom vai divulgar o Boletim Focus. O documento apresenta as projeções para os índices de crescimento da economia, de inflação, além de previsão para o valor do dólar e da taxa de juros no Brasil.

Frase do dia

“Você nunca é tão velho para ter uma nova meta ou para sonhar um novo sonho.” — C.S Lewis