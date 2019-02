Barril do Texas fecha em alta de 0,93%

Nova York – O petróleo do Texas subiu 0,93% nesta segunda-feira e fechou em US$ 85,65 por barril um dia antes da realização das eleições presidenciais nos Estados Unidos.

No fechamento do primeiro pregão da semana na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex), os contratos de futuros do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve) para entrega em dezembro somaram US$ 0,79 ao preço de fechamento de sexta-feira.

O barril do Texas recuperou assim parte do que perdeu no último pregão depois que a Casa Branca suspendeu temporariamente a limitação à entrada de navios estrangeiros para que mais petroleiros possam fornecer petróleo às áreas afetadas pela tempestade ‘Sandy’.

Concentrados nas eleições, os mercados quase não foram influenciados pelos dados do setor serviços nos EUA, que moderou seu crescimento em outubro perante o descenso dos novos pedidos, segundo o Instituto de Gestão de Fornecimento.

Os contratos de gasolina com vencimento em dezembro ganharam US$ 0,05 e fecharam em US$ 2,62 por galão (3,78 litros), enquanto os contratos de gasóleo para calefação para entrega no mesmo mês somaram US$ 0,04 e terminaram em US$ 2,94 por galão.

Já os contratos de gás natural com vencimento em dezembro não registraram mudanças e fecharam em US$ 3,55 por cada mil pés cúbicos.