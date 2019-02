Barril do Brent fecha em queda de 0,46%

Londres – O preço do barril de petróleo Brent para entrega em junho caiu 0,46% no fechamento do mercado de futuros de Londres nesta sexta-feira, cotado a US$ 99,47, em meio a temores de queda da demanda devido à desaceleração econômica dos Estados Unidos e da China.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no Intercontinental Exchange Futures (ICE) com uma redução de US$ 0,46 em relação ao pregão anterior, quando terminou cotado a US$ 99,93.

Durante a sessão de hoje, o Brent atingiu um máximo de US$ 99,77 e um mínimo de US$ 97,19.