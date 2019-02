Barril do Brent fecha em alta de 0,98% em Londres

Londres – O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro fechou nesta sexta-feira em alta de 0,98% no mercado de futuros de Londres.

O petróleo do Mar do Norte, de referência na Europa, fechou em US$ 109,55 no International Exchange Futures (ICE), US$ 1,06 a mais que no fechamento do pregão anterior.

Os investidores responderam com otimismo à notícia que a atividade econômica dos Estados Unidos cresceu a um ritmo anual de 2% no terceiro trimestre do ano.

Os dados divulgados hoje pelo Departamento de Comércio se somam a outros recentes que mostram um ritmo mais vigoroso da reativação econômica que começou em julho de 2009.