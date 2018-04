Barclays: Imunidade de investidores contra “doença” de criptomoedas cresce

Londres – A mania de investimento em criptomoedas é como uma doença infecciosa cuja taxa de transmissão parece estar caindo, disse o banco britânico Barclays nesta terça-feira, concluindo que o valor de mercado das moedas digitais já atingiu o ápice.

As criptomoedas atingiram um valor conjunto de quase 800 bilhões de dólares em dezembro e janeiro, quando os preços saltaram.

Desde então, uma acentuada venda reduziu o valor para 260 bilhões de dólares, segundo a Coinmarketcap.com. Desse total, 115 bilhões de dólares são relacionados à moeda digital mais conhecida, o bitcoin.

O valor combinado provavelmente não vai voltar a subir para além da faixa de 660 bilhões a 780 bilhões de dólares, afirmou o Barclays, acrescentando que qualquer demanda de longo prazo por criptomoedas vai vir de setores “de menor confiança” da economia global.

O Barclays baseou suas conclusões em um modelo que comparou a histeria pelas moedas digitais à “disseminação de uma doença infecciosa” entre a população de investidores.

O banco os dividiu em três grupos: “indivíduos infectados, indivíduos suscetíveis que são vulneráveis mais ainda não foram infectados e os imunes”, disse Marvin Barth, diretor de estratégia global de câmbio.

“Como uma infecção, a transmissão acontece com o boca a boca, por meio de blogs, notícias e histórias pessoais”, disse ele a jornalistas. O banco afirmou que os antigos detentores de moedas digitais estão desenvolvendo “imunidade sobre novos investimentos”.

Críticos afirmam que as criptomoedas são um pouco mais que um enorme esquema de pirâmide e autoridades alertam há meses investidores de que seus recursos estão em risco. Com os preços do bitcoin caindo após promessas de regulação por autoridades, vários bancos e analistas já disseram que o mercado passa por uma bolha que está desinflando agora.

Enquanto isso, apoiadores das moedas digitais afirmam que as criptomoedas e a tecnologia por trás delas têm potencial de transformar a forma como guardamos dinheiro e pagamos por produtos.

O Barclays afirmou que chegou à estimativa de valor de mercado das moedas usando suposições generosas de demanda por dinheiro para transações e retenção de riqueza em “setores de baixa confiança”.