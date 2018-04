Barbosa mira o mercado financeiro e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Campanha de Barbosa fará aceno ao mercado financeiro. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o ex-ministro já se reuniu com economistas como Delfim Netto e Gianetti.

PGR abre investigação sobre vídeo de Gleisi para TV Al-Jazira. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, na gravação, ela diz que o ex-presidente Lula é um preso político e acusa a Justiça brasileira.

UE propõe paz comercial com EUA e união anti-China. O atual presidente da Petrobras aceitou nesta quarta-feira assumir o conselho da empresa alimentícia.

BRF deve confirmar Pedro Parente no Conselho. O atual presidente da Petrobras aceitou nesta quarta-feira assumir o conselho da empresa alimentícia.

Polícia traça conexão entre a Oak e a corretora Gradual. Reportagem do jornal Valor Econômico mostra que a Oak foi a gestora do Viaja Brasil, fundo que aplicou mais de R$ 50 milhões em empresas de Youssef.

PT mantém eleitor disperso para preservar influência de Lula. Segundo colunista do jornal Folha de S.Paulo, o teatro petista torna caminho nebuloso até que a sigla escolha seu candidato.

Petrobras estuda alternativas para driblar licitações. Petroleira quer manter atual regime de compras, que será alterado pela Lei das Estatais, revelou o jornal O Estado de S.Paulo.

Bolsonaristas dizem ter 10% da Câmara e já discutem plano de governo. O jornal Folha de S.Paulo diz que aliado afirma esperar bancada de cem nomes até junho; mudar Constituição exige 308 votos.

Ser Educacional e SEB disputam o grupo Ilumno. Reportagem do Reportagem do jornal Valor Econômico revela que o grupo americano dono da universidade Veiga Almeida, no Rio, e da Unijorge, em Salvador, avalia propostas de aquisição.

Disputa entre bancos pode travar crédito para Odebrecht. Se impasse não for resolvido, empreiteira poderá entrar em recuperação judicial, segundo o jornal Folha de S.Paulo.

Política e mundo

Plenário do Senado aprova projeto sobre cooperação entre BC e Cade. De acordo com o projeto, ambos os órgãos analisarão as operações no setor financeiro.

Maia encerra sessão sem votar texto-base do projeto do cadastro positivo. Presidente da Câmara decidiu terminar trabalhos sem votar a matéria após perceber que havia risco de derrota ao texto.

Ilan: câmbio flutuante é primeira linha de defesa contra choques externos. No contexto de construção de defesas para o País se proteger de choques externos, BC ressaltou que é relevante evitar grandes descasamentos de moedas.

Justiça valida antecipação de receita dos royalties para o Rio. Os cerca de US$ 600 milhões devem ser recebidos ainda este mês e serão utilizados no pagamento do 13º dos servidores referente à parcela de 2017.

STF pode criar “segunda instância” em julgamento de políticos. Maioria dos ministros pretende permitir que autoridades com foro privilegiado possam questionar condenações decretadas pelo colegiado.

Jucá: Pedido de impeachment de Temer “perturba ambiente político do país”. Líder do governo no Senado disse que o autor da denúncia por crime de responsabilidade, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), “deveria ter mais o que fazer”.

PSOL questiona nomeação de Moreira Franco para Minas e Energia. Deputados do partido consideram irregular a nomeação de Moreira Franco, citado em depoimentos de investigados por corrupção.

Haddad não admite que PT abra mão de candidatura Lula. Ex-prefeito de São Paulo também defende que partidos de esquerda decidam desde já apoio eleitoral.

Alckmin: Acho que vamos crescer; campanha para valer é a partir de julho. Em cenários de pesquisa do Datafolha, divulgada no último domingo, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa aparece à frente de Alckmin nas intenções de voto.

Após 30 dias, Temer ainda não telefonou para Trump para falar de taxas. Segundo fontes, governo brasileiro quer situação em torno da sobretaxação das importações de aço e alumínio nos EUA totalmente resolvida para fazer contato.

Não quero retornar a TPP porque prefiro negociações bilaterais, diz Trump. Afirmação era uma resposta ao pedido de ministro japonês para que EUA voltassem à Parceria Transpacífico.

Equador suspenderá apoio a negociações de paz do ELN. Lenín Moreno disse que país não será garantidor de tratativas entre o governo colombiano e rebeldes enquanto guerrilhas continuarem ataques.

Enquanto você desligou…

Principais acionistas da BRF apoiam Parente para presidência do conselho. Fundos de pensão Petros e Previ e Tarpon Investimentos ressaltaram qualidades do executivo para recuperar a produtora de alimentos processados.

BRF diz confiar que decisão da UE sobre limite a exportações seja técnica. Empresa diz que espera que medidas não tenham “espaço para motivações políticas ou de proteção de seu mercado local”.

BNDES e “banco dos BRICS” fazem 1º desembolso no Brasil. Os recursos, no valor de US$ 67,3 milhões, destinam-se a seis parques de energia eólica nos Estados do Piauí e de Pernambuco.

MPF recomenda Ibama a negar licença para a Total explorar petróleo na foz do Amazonas. Órgão entendeu que estudos de impactos ambientais feitos na foz do rio Amazonas foram insuficientes.

Hidrelétrica de Estreito passa por reparos após blecaute impactar máquinas. Usina passou a operar parcialmente após oscilação no sistema elétrico causado por blecaute de 21 de março no Norte e no Nordeste.

Fundos de criptomoedas caem quase 30% em março. Aumento da fiscalização dos reguladores globais sobre ativos virtuais explica quedas, segundo índice Barclay Cryptocurrency Traders.

Agenda

Nesta quinta-feira, será divulgado o Índice de Atividade Industrial Fed Filadélfia de abril nos Estados Unidos. E, na zona do Euro, saem informações sobre as transações correntes de fevereiro.