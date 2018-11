Banrisul desiste de realizar IPO do Banrisul Cartões

São Paulo – O Banrisul (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) informou ao mercado que desistiu de realizar IPO (oferta pública inicial de ações) do Banrisul Cartões.

Segundo fato relevante, a decisão foi motivada diante das condições do mercado de capitais e do prazo legal para interrupção da análise do pedido de registro da oferta, que se encerrou na última segunda- feira (19 de novembro).

Por conta da desistência da oferta e tendo em vista o processo de redução de capital do Banrisul, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de abril de 2018, o banco informou que fará pagamento aos acionistas, como restituição de parte do valor de suas ações, no valor global de cerca de 353,281 milhões de reais.

Em relatório divulgado a clientes, a corretora Guide Investimentos afirmou que a notícia, em partes, já era esperada pelo mercado, já que o ambiente de incertezas domésticas (em especial, política) recentemente prejudicaram as condições do mercado de capitais.

Disse ainda que o IPO do Banrisul Cartões era mais vantajoso para os acionistas do banco. Isto porque os acionistas trocariam uma participação minoritária do Banrisul por uma participação mais relevante na subsidiária da área de cartões (que apresenta um ROE mais alto, e com maior valor que poderia ser destravado no curto prazo).

Já a equipe de analistas da XP Investimentos destacou que a desistência ocorre em meio a recente deterioração do cenário para empresas de adquirência, que sofrem desvalorização na bolsa em 2018, como Cielo e PagSeguro devido às margens menores nos próximos períodos por consequência da competição.