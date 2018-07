Banrisul cancela IPO de unidade de cartões

São Paulo – O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, anunciou nesta quinta-feira o cancelamento da oferta pública inicial de ações (IPO) de sua unidade de cartões, citando as atuais condições do mercado de capitais.

O banco, porém, afirmou em comunicado ao mercado que o pedido de registro de companhia aberta categoria “A” da Banrisul Cartões será mantido.

O Banrisul tinha anunciado em 25 de maio o pedido de IPO da área de cartões, em uma operação coordenada pelo próprio banco e pelo BTG Pactual.

O movimento da Banrisul Cartões ocorre num momento de rápida deterioração do entusiasmo dos investidores com ações brasileiras, diante de um ano de eleição presidencial e de dados decepcionantes de atividade econômica.

Além da Banrisul Cartões, cancelaram IPOs empresas como Ri Happy, Liquigás, Algar Telecom e Multilaser.